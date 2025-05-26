Medea Material, St. Petersburg Tiyatro Festivalinde Türkiye'yi Gururlandırdı

Ankara ve İstanbul Devlet tiyatrolarının ortak yapımı, sezonun dikkat çeken ödüllü oyunu "Medea Material", Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 25. Aleksandr Bryantsev Uluslararası Genç Seyirci Tiyatrosu Festivali'nde Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu ve Genç İzleyiciler Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Swetlana Lavretsova'nın da aralarında bulunduğu seçkin davetlilerden büyük ilgi gören oyunun çarpıcı anlatımı ve güçlü oyunculukları, izleyicilerde derin bir etki bıraktı.

Temsil sonunda uzun süre ayakta alkışlanan oyun, sadece Rus izleyicilerden değil festivale katılan diğer tiyatro gruplarından da ilgi gördü ve birçok yabancı katılımcı tarafından kendi ülkelerindeki festivallere davet edildi.

Temsil öncesinde St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu ve eşi Elif Talu, oyun ekibi onuruna özel bir akşam yemeği verdi.

Davete Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı, Başrejisör Vekili ve oyunun başrol oyuncusu Sükun Işıtan, oyunun yönetmeni Ayşe Emel Mesci, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Fatih Dokgöz, İKSV Tiyatro Festivali Küratörü Mehmet Birkiye, Devlet Tiyatroları sanatçısı Birkan Görgün ile Devlet Tiyatroları Dış İlişkiler ve Festivaller Biriminden Kayhan Namal katıldı.

Programda sadece oyunun festival yolculuğu değil aynı zamanda ilerleyen dönemde Rus tiyatroları ile Devlet Tiyatroları arasında kurulabilecek işbirlikleri üzerine de verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirildi.