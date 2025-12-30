Marmaris'teki Amos Antik Kenti'nde Asur Tanrıçası İştar betimlemeli gümüş kolye bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçmişi 2 bin 200 yıl öncesine dayanan Amos Antik Kenti'nde "Tanrıça İştar" betimlemeli olduğu değerlendirilen aslan figürlü ve sekiz köşeli yıldız bulunan gümüş kolye gün ışığına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 2022 yılında kazı statüsü verilen Amos Antik Kenti'ndeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında destekleniyor. Kazılar, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Belediyesi ile Martı Otel ve Marina sponsorluğunda sürdürülüyor.

Asarcık Tepesi'nde konumlanan antik kentte, 2025 yılında aralıksız süren kazı çalışmalarına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer başkanlık ediyor.

Bu yılki kazılarda tiyatro yapısının orkestra alanında çevre düzenlemesi yapılırken, sivil konutlar sektöründe de çalışmalar yürütüldü. Ayrıca Apollon Samnaios Tapınağı'nda bitki örtüsü ve moloz temizliği gerçekleştirildi.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer, AA muhabirine, kazılarda her yıl heyecan verici yeni bulgularla karşılaştıklarını söyledi.

Bu yılki kazılarda Asur tanrıçası İştar betimlemeli gümüş kolyeye rastladıklarını belirten Gürbüzer, "Kolyenin üzerinde tanrıça İştar'ın sembolü (atribütü), aslan figürü ve sekiz köşeli yıldız bulunuyor." dedi.

İştar'ın Sümerler'de "İnanna", daha sonraki dönemlerde ise Asur'da "İştar" adıyla bilindiğini ifade eden Gürbüzer, "Yeni buluntu, Amos'un özellikle kültürel, ekonomik ve ticari açıdan önemli bir güce sahip olduğunun göstergesi olarak değerlendirildi." ifadesini kullandı.

M.Ö 7. yüzyılda ticari ve askeri ilişkiler aracılığıyla Yakın Doğu'nun ileri kültür unsurlarının Akdeniz dünyasına taşınmaya başladığına dikkati çeken Doç. Dr. Gürbüzer, Amos'un da bu süreçte dönemin dünyasıyla entegre, birçok önemli uygarlık tarafından bilinen, stratejik bir liman kenti olduğunu dile getirdi.

Erken dönemlere ait buluntuların kentin tarihi hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirten Gürbüzer, Amos'un ekonomik ve kültürel açıdan kayda değer bir güce sahip olduğunu vurguladı.

Amos kazılarının çok yeni olduğunu belirten Gürbüzer, 2026 yılı kazı çalışmalarının sivil yapılar ile Apollon Samnaios Tapınağı'nda devam edeceğini kaydetti.

Kira kontratıyla tanınmıştı

Amos Antik Kenti'ndeki ilk kazılar 1948 yılında G. E. Bean tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmalarda, kentin kiraya verdiği topraklara ait kira kontratlarının bulunması, Amos'un bilim dünyasında tanınmasını sağladı.

Yaklaşık 2 bin yıl öncesine tarihlenen bu kira kontratları, kentin ekonomik yapısına ışık tutarken, 2021 yılında yeniden başlatılan kazı çalışmaları ise Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında 12 ay boyunca aralıksız sürdürülüyor.