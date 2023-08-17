Marmara Urban Forumu Gelibolu'da başladı

Türkiye'nin ilk ulusal kent forumu olan Marmara Urban Forum kapsamında uzman ve akademisyenler, 'Marmara'yı Haritalamak' adlı bölgesel araştırma atölyesi için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine geldi. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen forumun ilk durağı Gelibolu oldu. Çalışma grubu üyeleri, Gelibolu Belediyesi tarafından ilçe hakkında bilgilendirildi ve şehir merkezi ile Troya Müzesi ve ören yerini gezdi. Forum, önümüzdeki günlerde Çan, Biga Lapseki ilçelerinde devam edecek.

Türkiye'nin ilk ulusal kent forumu olan Marmara Urban Forum kapsamında uzman ve akademisyenler, "Marmara'yı Haritalamak" adlı bölgesel araştırma atölyesi için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine geldi.

Marmara Belediyeler Birliğinin, İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisiyle uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlenen forum kapsamında düzenlenen 4 günlük saha gezisinin ilk durağında katılımcılar, Gelibolu Belediyesinin konuğu oldu.

Foruma katılan 16 kişiden oluşan çalışma grubuna, Gelibolu Belediyesinin yöneticilerince ilçeyle ilgili sunum yapılarak bilgi verildi.

Çanakkale şehir merkezini, Troya Müzesi ve ören yerini gezen çalışma grubu üyeleri, yarın Çan, Biga Lapseki ilçelerine gidecek, 19 Ağustos'ta şehir merkezinde atölye çalışması yapacak, 20 Ağustos'ta ise Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret edecek.