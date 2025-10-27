Mardin Kültür Yolu Festivali yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - "Medeniyetler kenti" Mardin'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilk kez düzenlenen "Kültür Yolu Festivali", 9 gün boyunca süren etkinliklerde yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı, farklı din, dil ve kültüre sahip vatandaşların yıllardır bir arada kardeşçe yaşadığı, zengin tarihi dokusu ve kültürüyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan Mardin oldu.

Bu kapsamda ilk kez "Kültür Yolu Festivali" düzenlenen kentte, aralarında Kasımiye ve Zinciriye medreseleri gibi yüzlerce yıllık tarihi yapıların da bulunduğu 16 mekan ve 30 noktada 103 farklı başlıkta 370 etkinlik gerçekleştirildi.

Konser, sergi, söyleşi, tiyatro, opera, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri, sokak sahneleri, sinema gösterimi ve farklı yarışmaların yapıldığı festivalde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler, kentin kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçiye hitap eden festival, yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı.

"Bütün şehirde festival havasını yaşadık"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, AA muhabirine, bu yıl "medeniyetler kenti" Mardin'in kültür yolu festivallerine dahil edildiğini anımsattı.

Çok sayıda mekan ve noktada farklı başlıkta etkinlikler gerçekleştirildiğini belirten Gök, şöyle konuştu:

"Konserler, tiyatro oyunları, opera, bale, çocuklara yönelik etkinlikler, cezaevlerinde dahi etkinlikler yapıldı. Şehirdeki bütün konferans salonları, etkinlik alanları kullanıldı. Bizim için çok verimli oldu. Bütün şehirde festival havasını yaşadık. Şehirde muazzam bir talep vardı. Şehir dışından da turlarla gelenler oldu. Müzemizin galeri salonu, bugüne kadar olmadığı kadar izleyici ile buluştu. Aynı tepkiyi medreselerden bütün etkinlik alanlarından da aldık. Girişlerin ücretsiz olması da katılımı çok arttırdı."

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un öncülüğünde kentte yapılan koordinasyonla etkinlik alanlarına erişimin çok kolaylaştığını ifade eden Gök, festivalin sorunsuz ve çok güzel bir atmosferde geçtiğini vurguladı.

"Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı"

Festivalin turizme de önemli katkı sunduğunu anlatan Gök, "Otellerdeki doluluk yüzde 100'e ulaştı. Oda bulmakta zorluk çektiğimiz anlar oldu. Esnaf çok mutlu." dedi.

Açık hava müzesi konumundaki şehrin festivale çok uygun olduğunu vurgulayan Gök, etkinlikler için özel alanlar kurmaya gerek kalmadan şehrin mimari yapılarını aslına uygun bir şekilde kullandıklarını dile getirdi.

Festivale ilginin yoğun olduğunu kaydeden Gök, şunları söyledi:

"Tüm etkinliklere katılımın 500 bine yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şehirde ilk kez düzenlenmesine rağmen muazzam bir katılımın olması ve şehrin bu festival havasını soluması çok önemliydi. Mardin bir festival şehri oldu. Bundan sonra da her sene bu festival burada düzenlenmeye devam edilecek. Kadim şehir Mardin'in o eşsiz mimari dokusuna festival muazzam oturdu. Şehrimiz bir festival kentine dönüştü."

"Beklentimizin çok üstünde ilgi oldu"

Festival kapsamında Kasımiye Medresesi'nde düzenlenen sergiye katılan minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz de İstanbul'dan gelerek öğrencileriyle sergi koleksiyonu oluşturduklarını söyledi.

Çok sevdikleri Mardin'de eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akdeniz, şu ifadeleri kullandı:

"Mardin kültür şehri olduğu için ilginin artacağını biliyorduk ama beklentimizin çok üstünde ilgi oldu. İlk gün 2 bin kişiye yakın kişi sergimizi ziyaret etti. Daha sonraki günler bu sayı daha da arttı. Kültür Yolu Festivali birkaç yıldır devam ediyor. Mardin'de bu yıl ilk kez ziyaret etmiş olduk. Umduğumuzun üstünde oldu. Mardin'de olduğumuz için çok mutluyuz."

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi Dilek Sabancı Sanat Galerisi'ndeki sergilerin küratörü Elif Uğur ise galeride heykel ve resimler üzerine 5 sanatçının koleksiyonlarının bulunduğunu ve serginin ilgiyle izlendiğini söyledi.

Festival kapsamındaki sergileri gezen ve etkinliklere katılan Öykü Asman da ilk defa bu kadar etkinliği bir arada gördüklerini belirterek, "Kentte festival ilk defa düzenleniyor. Umarım her sene olur. Çok güzel konserler düzenlendi." dedi.

Rabia İçli de festival boyunca hem yetişkinler hem de çocukları için yapılan etkinliklere katıldıklarını söyledi.

Çok güzel zaman geçirdiklerini söyleyen İçli, "Eğlenmeleri için çocukları getirdik ayrıca konserler de çok güzeldi. İnşallah her sene düzenlenir." diye konuştu.

Almanya'dan Türkiye gezisi kapsamda Güneydoğu Anadolu turu yaptıklarını belirten Nagihan Damlı da Mardin'de karşılaştıkları festivali çok beğendiklerini ifade etti.

Kayseri'den gelen Sude Nur da tarihi şehir Mardin'in Kültür Yolu Festivali ile daha güzel bir şehir haline geldiğini vurguladı.

Kentten ayrıldıktan sonra İzmir'e gideceklerini ve orada da Kültür Yolu Festivali'ne katılacaklarını dile getiren Nur, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.