Mardin Vali Yardımcısı Kurt: 'Dara antik kenti için büyük uygulama projesi hazırlıyoruz'

Mardin'de 50. Turizm Haftası kapsamında "Turizm Sektör Paydaşları Buluşması" düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen programa Mardin Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Kültür Turizm Müdürü Vural Güngör ile sektör temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı Hasan Kurt, toplantıda yaptığı konuşmada, Dara antik kentine yönelik kapsamlı bir proje üzerinde çalışıldığını belirterek, "Dara antik kentini önemsiyoruz. Uygulama projesi hazırlanıyor. Yaklaşık dört ay sonra uygulama aşamasına geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Antik kentin turizm potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Kurt, bölgede çevre düzenlemesi, iyileştirme çalışmaları ve kamulaştırma projelerinin hayata geçirileceğini ifade etti. Kurt, "Oranın çevresinde düzenlemeler ve iyileştirmeler yapmayı düşünüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, GEDAŞ üzerinden yürüttüğü bir köyün kamulaştırılması ve taşınması projesi var. Bakanlık onayını verdi, proje de onaylandı. Sit alanını tamamen turistik bir alana dönüştüreceğiz. Oradaki köylerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. İstihdam anlamında köylülerimiz yine yer alacak. Ancak köy tamamen boşaltıldıktan sonra, gelen misafirlere daha iyi hizmet sunulan turistik bir alan oluşturacağız. Bu anlamda projemiz çok kıymetli" diye konuştu.

Gece turizmine yönelik çalışmaların da planlandığını belirten Kurt, Dara antik kentinde ışıklandırma projeleriyle birlikte gece ziyaretlerinin başlatılacağını söyledi. Kurt ayrıca, Mardin'de Birinci Cadde'ye yönelik yayalaştırma projesinin büyük ölçüde tamamlandığını dile getirerek, "Birinci caddenin yaygınlaştırılması projesi var. Proje büyük ölçüde tamamlandı. Bazı revizyonları değerlendiriyoruz. Birinci caddenin kademeli olarak trafiğe kapatılması planlanıyor. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını zorlaştırmadan uygulamaya geçeceğiz. İlk etapta kısa sürelerle, ardından daha uzun saatlerde trafiğe kapatılacak. Elektrikli araçlar ve yeni bir sistemle, gün içerisinde belirli saatlerde trafik kapalı olacak. Esnaflarımızın taleplerini de dikkate alıyoruz. Ne esnafımız zarar görsün ne de misafirlerimiz turizmi trafik çilesiyle yaşasın" ifadelerini kullandı.

Kentte turizm verilerinde artış yaşandığını vurgulayan Kurt, "Konaklama sayılarında ve yabancı turistlerde artış var. 2022'den sonra her yıl yüzde 25-30 artış görüyoruz. 2024'te yüzde 25, 2025'te yüzde 29 artış oldu. Ziyaretçi sayısında da yaklaşık yüzde 30'luk bir artış söz konusu. Yabancı turist profilinde özellikle Uzak Doğu öne çıkıyor. Bu kapsamda Çin Büyükelçisini ağırladık. Güney Kore Büyükelçisi yeni atandı, onu da ağırlayacağız. Japonya ile iletişim halindeyiz" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Güngör ise 2025 yılının Mardin turizmi açısından rekor yılı olduğunu belirterek, "1 milyonun üzerinde geceleme ile birlikte toplamda 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 29'luk bir artış anlamına geliyor" dedi.

Güngör, hedeflerinin Mardin'in kültürel mirasını koruyarak turizm çeşitliliğini artırmak ve kenti ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir marka haline getirmek olduğunu ifade etti. Asya ülkelerine yönelik tanıtım çalışmalarına da değinen Güngör, Çin, Japonya, Güney Kore ve Malezya gibi ülkelerle temasların sürdüğünü belirterek, bu ülkelerden daha fazla turist çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Dara antik kentinde karşılama merkezi, çevre düzenlemesi ve gece müzeciliği projelerinin de hayata geçirileceğini aktaran Güngör, çalışmaların Mardin Valiliği öncülüğünde sürdüğünü kaydetti.

Program sonunda, Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık yarışması Güneydoğu Bölge Şampiyonasında dereceye giren Mardin Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinden Tesnim İbrahim, Eylül Çelik ve Semanur Talas'a sahnede hediye çeklerinin takdim edildi. - MARDİN

