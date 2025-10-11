Malatya Kültür Yolu Festivali Zengin İçerikli Programlarla Devam Ediyor

Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatro gösterisine, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan programlarıyla devam ediyor.

"Uluslararası Genç Edebiyatçılar Günleri" kapsamında, Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde üç oturumdan oluşan zengin içerikli bir program gerçekleştirildi.

"Üç Coğrafyadan Ortak Söz, Filistin Direniş Edebiyatı" başlıklı ilk oturumda, Anna Vörös, Ertuğrul Rast ve Ayşe Dilara Akdeniz, Filistin edebiyatının direniş içindeki yeri, ortak kültürel hafıza ve edebi dayanışma biçimlerini masaya yatırdı.

İkinci oturum olan "Tuna'dan Fırat'a, Yazarın Edebiyattaki Gündemi"nde ise Gergö Körösztös, Furkan Katuç ve Gökçe Özel edebiyatın bugünkü söylem alanlarını ele aldı.

"Çağdaş Edebiyatta Yeni Arayışlar, Edebiyatta Deneysel Yönelimler" başlıklı son oturumda, Gergö Korsos, Can Acer ve Betül Aydın, çağdaş edebiyatta biçimsel ve dilsel yenilik arayışlarını ve deneysel edebi yaklaşımları değerlendirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "Hayaletle Dans" adlı oyun, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu.

Simon Williams'ın yazdığı, Şükran Yücel'in çevirdiği ve Saydam Yeniay'ın yönettiği oyun, bir huzurevinde geçen eğlenceli bir karmaşayı sahneye taşıdı.

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda düzenlenen söyleşide sevenleriyle bir araya geldi.

Yoğun ilgi gören programda Hatipoğlu, dinleyicilerini maneviyat dolu bir yolculuğa çıkardı.

Murat Belet, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda gerçekleştirdiği konserde, tasavvuf müziğinin dingin ezgilerini Malatyalılarla buluşturdu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, ülkenin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkum vatandaşlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının verdiği konserle moral buldu.

Türk edebiyatında Battalname geleneği ele alındı

"Battalgazi Ne Söyledi, Türk Edebiyatında Battalname Geleneği" başlıklı söyleşi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tarihçi-sosyolog Coşkun Yılmaz ve yazar Aykut Ertuğrul'un konuşmacı olarak katıldığı programda, Battalname'nin edebi ve kültürel mirası ele alındı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen seramik atölyesinde katılımcılar, geleneksel seramik yapım tekniklerini uygulamalı olarak deneyimledi.

Festivalin mobil tırı "Sinema Yollarda", Doğanşehir ilçesinde vatandaşlara açık hava sineması keyfi yaşattı.

Çocuk etkinlikleri de sürdü

100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Çocuklar, "Pandomim Gösterisi" ve "Kral Şakir Mini Şölen Çocuk Tiyatrosu" ile doyasıyla eğlendi.