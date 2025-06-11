Kurban Bayramı'nda 633 Bin 527 Ziyaretçi Müze ve Ören Yerlerini Gezdik

Kurban Bayramı'nda 633 Bin 527 Ziyaretçi Müze ve Ören Yerlerini Gezdik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerini 633 bin 527 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. En çok ilgi gören yerler arasında Efes, Hierapolis-Pamukkale ve Göreme bulunuyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde müze ve ören yerlerini 633 bin 527 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arefe günüyle birlikte bayram tatilinde, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 200'e yakın müze ve ören yerimizde toplam 633 bin 527 ziyaretçiyi ağırladık. Güneşin doğuşunu Nemrut'ta karşılayanlardan, gün batımını Efes'te uğurlayanlara kadar her adımda kültürle buluştuk, her adımda tarih canlandı. En çok ilgi gören ören yerlerimiz, 'Efes (İzmir): 56 bin 423 kişi, Hierapolis- Pamukkale (Denizli): 53 bin 363 kişi, Göreme (Nevşehir): 24 bin 483 kişi, Göbeklitepe (Şanlıurfa): 23 bin 176 kişi, Paşabağlar (Nevşehir): 20 bin 187 kişi.' Teşekkürler Türkiye. Kültürle yoğrulmuş nice bayramlarda buluşmak dileğiyle" dedi.

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ilk 15 sırada yer alan ören yeri ve müzeler arasında ayrıca Antalya'daki Olympos, Phaselis ve Patara ören yerleri; İstanbul'daki Galata Kulesi ve Arkeoloji Müzesi; Trabzon Sümela Manastırı, Aksaray'daki Ihlara Vadisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Nevşehir'deki Kaymaklı ve Derinkuyu Yeraltı Şehirleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

Başkanın görevden alındığı ilçede belediye AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İşte uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ'ın savunması
Elon Musk'tan geri adım: Trump'a aleyhinde söylediklerim için pişmanım

Trump'a demediğini bırakmayan Elon Musk geri adım attı
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tunç, bilirkişi raporunda Ferdi Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı

Bakan Tunç Zeyrek'i ölüme götüren olayda 6 kusuru tek tek sıraladı
Anderson Talisca'dan ayrılık haberlerine zehir zemberek tepki

Açıklama yapmak zorunda kaldı! Talisca'dan gece yarısı olay tepki
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.