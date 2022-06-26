Kumluca'da "Kırkmuar Yayla Şenlikleri" başladı

Kumluca Belediyesi tarafından organize edilen "Kırkmuar Yayla Şenlikleri" doğa yürüyüşü ve Yörük çadırlarında eğlence etkinlikleriyle başladı.

Karacaören Mahallesi'nde bulunan Kırkpınar yaylasında gerçekleştirilen şenliklere, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Doğa Sporları kulübü (KUDOSK), Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOKS), Antalya Tam ve Doğa Sporlar (TAMGA) Demre Myra- Likya Yürüyüş Grubu ve Doğa Sporları Kulübü, Isparta Göller Bölgesi Doğa Sporları Kulübü'nden (GÖLDOSK) yaklaşık 100 sporcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İki gün sürecek şenliklerin ilk gününde etkinliğe katılanlar doğa yürüyüşü, Yörük çadırlarının kurulması ve kamp ateş eşliğinde eğlenceler gerçekleştirdi.

Başkan Köleoğlu, şenliklerine sporcular ve vatandaşların ilgisinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kırkmuar yaylasının geçmişte Yörüklerin sahilden göç ederek yaşamlarını sürdürdükleri güzel bir yayla olduğunu ifade eden Köleoğlu, "Kumluca'mız alternatif turizmde en iddialı ilçelerimizden. Denizimizden yaylalarımıza çok güzel yerleşim yerleri, yaşam alanları var. Bunlardan biri de Kırkmuar yaylası. Burası ismini kırk tane çeşmenin yan yana gelmesiyle almıştır. Karacaören Mahallemizin zirvesinde, özellikle yaz aylarında soğuk havasıyla insanları buraya çekmektedir. Bizde bu yaylamızın tanıtılması, insanlarımızın buraları keşfetmesi adına bu şenliğimizi düzenledik. İnşallah gelecek yıllarda daha farklı etkinlikleri yaparak daha geniş kapsamlı etkinliklerle şenliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

Karacaören Mahalle Muhtarı Abdullah Gülez de mahallelerinde böyle bir şenliğin düzenleniyor olmasından dolayı mutlu olduklarını, bu tür doğa etkinliklerinin artarak devam etmesini istediklerini dile getirdi.

Geçmiş yıllarda Kırkmuar yaylasının Yörüklerin ve özellikle geçimini hayvancılıkla sağlayan insanların yaz aylarında yaşam alanları olduğunu ifade eden Gülez, "Son yıllarda bu yaylamız doğa sporcuları ve birkaç ailenin yaz aylarında çadır kurarak yaşadığı bir yer olmuştu. Ancak bu tür etkinliklerle yaylamız tekrar canlanmaya başladı, yaz aylarında burada yaşamlarını sürdüren insanların sayıları artıyor. İnşallah gelecek yıllarda daha da güzel olacağını ümit ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesini sağlayan, etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KUDOKS Başkanı Muttalip Demiröz de doğa sporcuları olarak Akdeniz bölgesinde Kızlar Sivrisi olarak bilinen zirvenin dağcılar için bir efsane olduğunu ve mutlaka her doğa sporcusunun bu zirveye çıktığını söyledi.

Kırkmuar yaylasının da bu zirve öncesi bir konaklama noktası olduğunu belirten Demiröz, "Sadece ilçemizden değil başka ilçelerden, illerden doğa sporcularımız bu şenlik için buraya geldiler. Biz doğa sporcuları için bu tür etkinlikler bulunmaz fırsatlar oluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İki gün sürecek etkinlik boyunca katılımcılara Kumluca Belediyesi aşevinde hazırlanan kahvaltılık ve yemek ikramında bulunulurken, kurulan çadırlardan çeşitli eğlenceler yapılacak. Şenliğin ikinci gününde ise doğa sporcuları tarafından 3 bin 100 rakımlı Kızlar Sivrisi zirvesine yürüyüş ve kar güreşleri etkinlikleri yapılacak.