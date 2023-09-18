Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni genel müdürlerle buluştu

'KENDİLERİNDEN ÇOK BÜYÜK BEKLENTİLERİMİZ VAR'

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı kararlarıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan oyuncu Tamer Karadağlı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne atanan balet Tan Sağtürk ile beraber CSO Ada Fuar alanına geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ersoy, "Bugün de 'Başkent Kültür Yolu Festivali' vesilesiyle 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri Konseri'ne katılıyoruz. Kültür ve sanatın çok yoğun yaşandığı bir dönemdeyiz. Etkinliğe katılmadan önce kültür-sanat kurumlarımıza yeni atamalar gerçekleştirdik. Kendilerinden çok büyük beklentimiz olan yeni genel müdürlerimiz Tamer Karadağlı, Tan Sağtürk, Güzel Sanatlar Genel Müdürümüz ve Araştırma ve Eğitim Genel Müdürümüzle süreci değerlendirme fırsatı yakalayalım dedik. Kültür-sanat adına nasıl farkındalıklar yaratabiliriz, etkinliklerimizi daha ne kadar geniş kitlelere ulaştırabiliriz değerlendirmelerinde bulunduk. 2 arkadaşımızdan beklentimiz çok fazla, toplumun da beklentisi çok fazla" dedi.

'SORUMLULUĞUN FARKINDAYIM'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, konuşmaları gereken şeyin sanat olması gerektiğini ifade ederek, "Tan Sağtürk'ün Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olması da buna bir katkı sağlamış oldu. Bizler kardeş kurumlarız. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımızdan hiç kuşkum yok. Sayın bakanımızın desteği inanılmaz. Biz de o desteğin verdiği güçle daha cesur, daha kararlı adımlar atıp, ülkemizi en iyi şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında temsil edeceğimizi umuyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü birçok insanın hayal ettiği bir şey. Ben hayal etmemiştim ama bazen de öyle olur, en hayal etmeyenin başına gelir. Bu büyük bir sorumluluk. Ben de bu sorumluluğun farkındayım. Artık sadece Tamer Karadağlı olarak değil, bir kurum kimliğiyle hareket etmeye çalışıyorum. Ciddi çalışıyorum. Şimdi hem bürokrasiyi çözmek hem de devlet tiyatroları gibi dünyada eşi benzeri olmayan güzide bir kurumu yönetmek için elimden ne geliyorsa yapıyorum" diye konuştu.

'HAYALLER ÇOK BÜYÜK, DESTEK DE ÇOK BÜYÜK'

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne ataması gerçekleştirilen Tan Sağtürk ise bale sanatçısı olarak 40 yıldan fazla süredir mesleğin içerisinde olduğunu kaydetti. Bu mesleği Türkiye'nin birçok bölgesinde sevdirmeye hayatını adadığını söyleyen Sağtürk, "Birkaç çocuğa sevdirebildiysem de ne mutlu bana. Şimdi geldiğim görev, son derece sorumluluk gerektiren ulvi bir görev. Büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum. Hayaller çok büyük, destek de çok büyük. Bundan sonraki tüm adımlarımızda kardeş kuruluş olan devlet tiyatroları ile çok büyük projelerin yapılması ve her zaman olduğu gibi mesleğimizi meslektaşlarımla birlikte ülkemizin tüm insanlarına sevdirmek amacıyla yola çıkacağız. Gece gündüz çalışarak bu işi halledebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Açıklamaların ardından Bakan Ersoy ve genel müdürler, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Sonrasında ise Ersoy, 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri Konseri'ni dinledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konseri izledi.