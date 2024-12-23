Küçük Öykü Umay'ın Müzik ile Verdiği Hayat Mücadelesi

Aydın'da kanseri atlatan, 2 kez beyin kanaması geçiren, kalbi duran ve böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 7 yaşındaki Öykü Umay Kahraman, piyano çalıp şarkı söyleyerek moral bulmaya çalışıyor.

Efeler Mahallesi'nde Cansu (35) ve Alptekin (43) Kahraman çiftinin 2017 yılında tüp bebek tedavisiyle Öykü Umay adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Minik Öykü'ye henüz 3 aylıkken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde sinir sistemi kanseri olarak bilinen nöroblastoma teşhisi konuldu.

Bebeğin karnındaki yaklaşık 8 santimetrelik tümör, Ege Üniversitesi Hastanesinde ameliyatla alındı. Yaklaşık 5 ay hastanede kalan Öykü Umay Kahraman'da taburcu olmasından 7 ay sonra kanser yeniden tekrarladı.

Kahraman'ın kanser tedavisi devam ederken böbrek yetmezliği de ortaya çıktı. Kemoterapi alırken diyalize de giren Öykü Umay'ın bu süreçte kalbi durdu.

Doktorların müdahalesiyle hayata tutunan Kahraman'a 2023 yılında anneannesi Senem Turan'ın böbreği nakledildi ancak böbreğin vücuda uyum sağlayamaması nedeniyle geri alındı. Kanseri atlatan fakat hemodiyaliz almaya devam eden Kahraman, 2 kez beyin kanaması geçirdi.

Müzikle moral buluyor

Müziğe ilgi duymasından dolayı ailesi, geçen yıl moral olabileceği düşüncesiyle kızlarını kursa yazdırdı. Şarkı söylemeyi çok seven Kahraman, kısa sürede piyano çalmayı öğrendi.

Seslendirdiği şarkıları sosyal medyada paylaşan Kahraman'ı gören şan eğitmeni Doğan Cem, Aydın'a gelerek küçük kızı ziyaret edip birlikte şarkı söyledi.

Kan değerlerinin henüz normale ulaşmaması nedeniyle böbrek nakli olamayan küçük çocuk, vaktinin çoğunu evde müzikle uğraşarak geçiriyor.

Anne Cansu Kahraman, AA muhabirine, çocuğunun doğduğu günden beri hastalıklarla boğuştuğunu söyledi.

Çok zorlu süreçlerden geçtiklerini ifade eden Kahraman, şöyle konuştu:

"Gözümün önünde solunumu durdu, nefes alamadığını gördüm. Şimdi bakınca sanki bu hayalmiş gibi geliyor. Bu da çok mutluluk verici. Yani bu halde görmek çünkü bu halde görmeyi kimse beklemiyordu. Mucize... Türkiye'de böyle bir vaka yok şu an. Doktorlar bize öyle söylemişti. Yani bu kadar küçük yaşta bu hastalıkla birlikte diyaliz alan başka bir çocuk yok. Organ bağışı maalesef ülkemizde çok az. Binlerce insan organ bekliyor, ilik bekliyor. Sesimizi duyurursak belki bir çocuğun hayata dönmesi için bir umut olur çünkü bizim canlı donörümüz yok. Annem böbreğini verdi, başka uygun olan böbreğimiz yok. Kadavrayı bekleyeceğiz. Onun da süresi kaç yıl olur belli değil. O yüzden organ bağışı önemli."

Hastalık sürecinde moralin çok önemli olduğunu anlatan Kahraman, müzikle uğraşan çocuğunda bunun geri dönüşünü aldıklarını sözlerine ekledi.

"Çok güçlü bir çocuk"

Baba Alptekin Kahraman da çoğu zaman pes etme noktasına gelse de kızının inatçı halinin kendisine de umut olduğunu vurguladı.

Kahraman, "Çoğu zaman artık bitti dediğimiz noktada Öykü Umay tekrar canlandı. Yani bize ayrı bir ümit verdi, yaşama ümidi verdi. 'Bu sefer olmadı, bitti' dediğim zamanlar olmuştu ama kızım hiçbir zaman bırakmadı bizi. Yoğun bakımın önünde bekledik. Doktorlar birkaç defa söyledi. 'Bugün yarın...' dedi ama ümidimizi kesmedik. Kızım gerçekten o kadar güçlüydü ki hiçbir zaman bırakmadı bizi. Kemoterapiyi çıkaramaz diyorduk, onu da atlattık. Yani gerçekten çok güçlü bir çocuk." şeklinde konuştu.

Hastalığı nedeniyle birçok şeyi yiyip içemeyen Öykü Umay Kahraman ise "Doya doya balık yiyip, su içmek istiyorum ama olmuyor." dedi.

Müzik eğitmeni Sefa Çor da Öykü'nün müzik kulağının çok iyi olduğunu, duyduğu bir şarkıyı notasız olarak çalabildiğini ifade etti.