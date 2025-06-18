Koza Yarışması finalistleri koleksiyonlarını tanıttı, kavramlarla moda buluşturuldu

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda final heyecanı başladı. 1992 yılından bu yana moda alanında kariyer yapmak isteyen genç yetenekleri destekleyen yarışma, Türk moda sektörüne Bahar Korçan, Özgür Masur, Zeynep Tosun gibi pek çok ismi kazandırdı. 16 Ekim'de gerçekleşecek final öncesi, defileye katılmaya hak kazanan 10 finalist, koleksiyonlarını İstanbul Moda Akademisi'nde düzenlenen etkinlikte basına tanıttı. Finalistler, mentor tasarımcıların rehberliğinde koleksiyonlarını tamamlamaya hazırlanıyor.

KAVRAMLARLA KURGULANAN KOLEKSİYONLAR DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamalarda bulunan finalistler, koleksiyonlarını yalnızca estetik değil, aynı zamanda kavramsal temellerle şekillendirdiklerini ifade etti. Finalist Samet Topuz "Self Sabotaj" adlı koleksiyonunda, bireyin kendini engelleme hâlini tekstil diliyle anlatmayı hedeflediğini söyledi. Elif Kocamaz ise "Glass Delusion" (Cam Sanrısı) koleksiyonuyla hem psikolojik hem de sanatsal bir yaklaşım sundu. Orhan Bayraktaroğlu, çöküş sonrası bir dünyada zombiler, tekno müzik ve yeniden doğan düzenin uyumunu yansıttığını belirtirken; Selçuk Durdu, "İstikbal" adını verdiği koleksiyonunda Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye'deki toplumsal dönüşümü ele aldı.

Özge Çelikel'in "Game Over" adlı koleksiyonu bitişleri değil, yeni başlangıçları vurgularken; Anıl Can Makar, "aidiyetsizleştirilmiş" öğrenci arketiplerinden ilhamla dışlanmış bireylerin kıyafetlerini koleksiyonuna taşıdı. Göksu Bilgen, kendi kültürel geçmişinden esinlendiği "Kayıp İzler" koleksiyonunda geleneksel Malatya kadın giyim kültürünün unutuluşuna dikkat çekti. Taha Mert Tosun ise 15. yüzyıl Almanya'sında geçen bir karnavalı konu alan "Die Läufer" adlı çalışmasını tanıttı. Eylül Dicle Baki, İspanyol kültüründen gelen "Duende" kavramıyla içsel çatışmalarını podyuma taşırken; Başak Doğan, "Expired" koleksiyonuyla kadınlara yönelik yaş ayrımcılığına toplumsal bir eleştiri sundu.

MODA YARIŞMASI GENÇLERE İLHAM, SEKTÖRE UMUT VERİYOR

Koza Yarışması, genç tasarımcıların sadece yaratıcı yönlerini değil; toplumsal, psikolojik ve kültürel bakış açılarını da yansıttıkları bir platform olarak öne çıkıyor. Katılımcılar, hem bireysel duygularını hem de toplumun güncel meselelerini sanatsal dille ifade ettikleri koleksiyonlarla jüri karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sektörün geleceğine ışık tutan yarışma, gençlerin özgün vizyonlarıyla Türk modasına yeni bir soluk getireceğe benziyor.