Kosova'da DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali Ödül Töreni Yapıldı

Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Festivalde birçok kategori ve uluslararası yapımlar ödüllendirildi.

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen "DokuFest Belgesel ve Kısa Film Festivali" ödül töreniyle tamamlandı.

Prizren'in tarihi "Lumbardhi" açık hava sinemasındaki kapanış töreninde, 8 kategoride ödüller sahiplerini bulurken, yapımcı ve yönetmen Ridley Scott'un "Blade Runner: The Final Cut" isimli filmi gösterildi.

"Balkan Dox" dalında Somnur Vardar'ın "Boşlukta" isimli yapımı en iyi film seçildi.

Yönetmen Mia Engberg'in "Hypermoon" isimli yapımı "Uluslararası Film Dox" dalında ödül alırken, "Uluslararası Kısa Dox" dalında ödülü, yönetmenliğini Valentin Noujaim'ın yaptığı "Pacific Club" kazandı.

"Seyirci Ödülü" dalında ödülü Tea Vidovic – Dalipi'nin "Snajka: Diary of Expectations" isimli yapımı kazanırken, yönetmen Jialing Zhang'ın "Total Trust" filmi "Gerçeklik Dox" dalında ödülün sahibi oldu ve "Ulusal" kategorisini ise Trendelina Halili'nin "Prishtine, 2002" filmi kazandı.

"İnsan Hakları" kategorisinde Boubacar Sangare'nin "A golden life" filmi, "Yeşil Docs" kategorisinde Debora Stratman'ın "Last things" filmi, "Kısa film" dalında Douwe Dijkstra'nın "Neighbour Abdi" filmi ödül kazandı.

Yönetmenlere Prizren'in tarihi Arnavut kaldırımından yapılmış ödülleri takdim edildi.

"I AM AI AM I?" temasıyla insanlar ve yapay zeka arasındaki ilişkinin izini süren DokuFest kapsamında, 4-12 Ağustos'ta 200'den fazla kısa film ve belgesel seyirciyle buluştu.

Türkiye'den de yönetmen Burak Çevik'in yeni filmi "Unutma Biçimleri", Fırat Yücel'in yönettiği "8 Mart 2020: Bir Günce", Ramazan Kılıç'ın yönettiği "Tarihte Yaşanmamış Olaylar" ve Somnur Vardar'ın yönettiği "Boşlukta" gibi yapıtlar gösterildi.

Kısa film ve belgesel alanlarında Balkanların en büyük etkinlikleri arasında gösterilen festival kapsamında, Prizren şehri dünyanın dört bir yanından yaklaşık 50 bin sinemaseveri ağırladı.

DokuFest, düzenlenmeye başlandığı yıllarda Prizren'de sinema salonu bulunmaması nedeniyle şehrin tarihi merkezi, nehir üzeri, şehir kalesi gibi alanlarında oluşturulan "sıra dışı" sinemalarda yapılmasıyla ün kazanmıştı.