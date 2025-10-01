Haberler

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali Kazakistan'da Başlıyor

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 1-4 Ekim tarihleri arasında Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenecek. Festival, Türk dünyasının kültürel mirasını sinema ile geleceğe taşımayı ve gençlerin ilgisini artırmayı hedefliyor. Onur konuğu Türk oyuncu Burak Özçivit olacak.

KORKUT Ata Türk Dünyası Film Festivali, 1-4 Ekim'de Kazakistan'ın Aktau kentinde sinemaseverleri bir araya getirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 5'incisi düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, Türk dünyasının ortak kültürel mirasını sinema sanatı aracılığıyla geleceğe taşımayı hedefliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği ile TÜRKSOY koordinasyonunda Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı tarafından düzenlenen festival, Türk dünyasının ortak değerlerini ve sinema sanatındaki yaratıcı gücünü öne çıkaracak.

Türkiye'yi festivalde temsil edecek yapımlar arasında uzun metraj kategorisinde Yağız Alp Akaydın'ın 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' ve Ceng Pola İzgören'in 'Rayların Ötesinde' yer alırken, belgesel kategorisinde yönetmen Emre Akgül'ün 'Göktürklerin Dirilişi' ve Burcu Yeşilbaş Taşdemir'in 'Koca Dünya'sı sanatseverlerle buluşacak. Kısa film kategorisinde ise Fatih Osmanlı'nın 'Bir Ahıska Hikayesi' ve Kemal Akçay'ın 'Babamın Arkadaşı' yer alıyor.

Kazakistan'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Türk oyuncu Burak Özçivit de festivalin onur konukları arasında bulunacak. Bilge Korkut Ata'nın adını taşıyan festival, Türk dünyası sinemasını görünür kılmayı, gençlerin ilgisini artırmayı ve ortak kültürel değerleri uluslararası izleyiciyle buluşturmayı amaçlıyor.

