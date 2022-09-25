Konya haberleri... Selçuklu mimarisi Ulu Cami 6 asırdır ihtişamıyla ayakta

- Selçuklu mimarisi Ulu Cami 6 asırdır ihtişamıyla ayakta

613 yıllık caminin temeline 30 bin torba beton enjekte edildi

AKSARAY - Aksaray'ın en önemli tarihi sembollerinden biri olan Karamanoğlu Ulu Camii, 4 farklı tadilat çalışmasına rağmen Selçuklu mimarisini 6 asırdır ilk gün ki gibi gözler önüne seriyor.

Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından İpek Yolunda kervansaray olarak hizmet vermesi düşünülerek 1408 yılında yapımına başlanılarak 1409 yılında inşası tamamlanınca cami olarak hizmete giren Karamanoğlu Ulu Camii, aradan geçen 613 yıla rağmen hala Selçuklu mimarisinin ihtişamını gözler önüne seriyor. Yapıldığı dönemden bugüne 4 defa tadilat gören Ulu Camii yığma bir tepe üzerine temelsiz olarak inşa edilince her tadilatta kaymalara karşı önlemler alındı. Cumhuriyet döneminde 3 kez tadilata giren Ulu Camii son olarak 2004-2006 yılları arasında 2 yıl ibadete kapatılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Konya Bölge Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla temele kavuştu. 2 yıl boyunca ibadete kapalı olarak gerçekleştirilen tadilatta 30 bin torba beton ile desteklenen Karamanoğlu Ulu Camii Selçuklu döneminden kalan mimarisinden hiçbir şey kaybetmedi. 613 yıl boyunca kervansaray görünümü ile ibadethane olarak ayakta duran Ulu Camii, bulunduğu yerde çevresindeki tarihi yapılarla şehir merkezini süslemeye devam ederken, ilim şehri olarak tanınan Aksaray'ın en önemli sembollerinden biri olmaya da devam ediyor.

Temeline 30 bin torba beton enjekte edildi

Karamanoğlu Ulu Camii'nin yapılışını ve tadilatlarını anlatan 30 yıllık İmam-Hatip İsmail Akbaş, caminin bugüne kadarki serüvenini ayrıntıları ile anlatırken, caminin temelinin yakın tarihte yapıldığını vurguladı. İlk yapıldığında yığma bir tepede olan Karamanoğlu Ulu Camii'nin 16 yıl önce yapılan son tadilatında temelinin de yapıldığını söyleyen Ulu Camii İmam-Hatibi İsmail Akbaş, "Biliyorsunuz burası Konya-Kayseri arası İpekyolu Kervansarayı olarak bilinir. Bu İpek Yolu üzerinde kervansaraylarımız mevcuttur. 1400'lü yıllarda burası bir Kervansaray olarak yapımına başlanmış fakat daha sonra cami olarak tamamlanmıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmış zaten camimizin ismi de Karamanoğlu Ulu Camii olarak geçer. Selçuklu ve Karamanoğlu 2 dönem eseridir. Şimdi yapımından günümüze kadar 4 defa tadilat görmüş. Camimiz Cumhuriyet döneminde 3 defa tadilat görmüş. Bunlardan bir tanesi de en son Ben de burada camide görevliyken 2004-2006 yılında 2 yıl ibadete kapatılarak tadilat gördü. Köklü bir tadilat yapıldı. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Neden tadilat yapıldı? Karamanoğlu ve Selçuklular döneminde diğer dinlerle İslam dini arasında bir mabet yarışı varmış. Burası yığma bir tepedir. Yığma bir tepe üzerine oluşturulmuş bir ibadethanedir. Yığma tepe üzerine yapılan binalarda temel olmaz. Temel olmadığı içinde zamanla binada kaymalar meydana geliyor. 2004-2006 yılında yapılan bu tadilatta camimizin iç ve dış kısmına 30 bin torba Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü tarafından beton enjekte edilerek temel sağlama alınmış oldu. Yani temeli olmayan bir bina temel üzerine oturtulmuş oldu. Dolayısıyla bu kaymalar tamamen ortadan kalkmış diyebiliriz. Günümüzde artık sıkıntısız bir şekilde ibadete açık bir şekilde devam ediyor" dedi.