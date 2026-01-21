Konya Belediye Başkanı Altay: Bizim için kültür, bir medeniyet iddiasıdır

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kültür ve sanat projelerinin 2025 yılı değerlendirmesini yaparak 2026 yılı planlarını tanıttı. Altay, "Kültür ve sanat; kimliğimizin, duruşumuzun, estetik anlayışımızın ve ortak değerlerimizin en önemli köprüsüdür. Bu anlayışla tüm faaliyetlerimizi Darülmülk Konya çatısı altında yürütüyoruz. Bizim için kültür, bir medeniyet iddiasıdır" dedi.

Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gerçekleştirilen programda, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin kültür ve sanat projelerinin 2025 yılı değerlendirmesini yaparak 2026 yılı planlarını tanıttı. Altay, "Toprağına düşen her adım bir hikmetin filizini sürer. Mevlana'dan Şems'e, Sadreddin Konevi'den Ladikli Ahmet Hüdai'ye uzanan gönül sultanlarıyla bu kadim şehir bir mektep, bir dergah, bir sığınak olmuştur. Anadolu'nun derin köklerinden bugünün yenilikçi ruhuna uzanan bu miras, bugün de şehrimizin damarlarında yaşamaya devam ediyor. Bizler bu büyük mirası korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarmak için çalışıyoruz. Popüler olmayı değil, kalıcı olmayı hedefliyoruz. Kültür ve sanat, kimliğimizin, duruşumuzun, estetik anlayışımızın ve ortak değerlerimizin en önemli köprüsüdür. Bu anlayışla tüm faaliyetlerimizi Darülmülk Konya çatısı altında yürütüyoruz. Bizim için kültür, bir medeniyet iddiasıdır" diye konuştu.

Kültür alanında 2025 yılı etkinliklerini değerlendiren Altay, "Her Huzur Vakti temasıyla 754'üncü Vuslat Yıldönümünü gerçekleştirdik, dünyanın dört bir yanından misafirleri Konya'da ağırladık. Ülkemizin tanınmış şair ve akademisyenleriyle 28 ilçemizde şehir konferansları yaptık. Kasım ayından bu yana 31 ilçede 50 konferans hedefliyoruz. İlim ve İrfan Konya Okulu projemiz kapsamında Taş Bina'da 440 ders gerçekleştirdik. 43 bin seyirciyi tiyatroyla buluşturduk. Çocuk Kitap Günleri'ni hayata geçirdik, Anadolu'nun ilk kitap günlerinde 140 bin kitap çocuklarımızla buluştu. Teşrifi Mevlana programı, Konya'nın kültür hafızasında önemli bir yer edindi. 6' Sufi Festivali kapsamında 40 filmi izleyicilerimizle buluşturduk" dedi.

'AVRUPA'NIN BİRÇOK ŞEHRİNDE KONYA SESİ YANKI BULDU'

Büyükşehir bünyesinde kurulan sema topluluğunun Avrupa'da Konya'nın sesi olduğunu belirten Altay, "16 semazenle birlikte 31 kişilik güçlü bir ekiple sema programlarını ülkemizin dört bir yanında ve dünyanın farklı ülkelerinde icra ediyoruz. İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinde Konya'nın sesi yankı buldu. Konya Gastrofest ile şehrimizin köklü yemek kültürünü tanıttık, ünlü şefleri Konya'da misafir ettik. 12'nci Konya Kitap Günleri yüzlerce etkinliğe sahne oldu. Konya Fotoğraf Külliyatı'nı iki cilt halinde hazırladık. Darülmülk Dergisi, Konya'nın ilim ve irfanını öne çıkaran akademik bir çalışma oldu. Selçuklu Kaynakları Külliyatı kapsamında 8 dilde 140 eserin çevirisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Altay, "Çatalhöyük başta olmak üzere arkeolojik çalışmalara destek verdiklerini belirten Altay, "Karşılama merkezini inşa ettik, 66 bin ziyaretçiyi ağırladık. Taş Bina'yı restore ederek kültür sanatın merkezi haline getirdik, 99 bin 778 ziyaretçi aldık. Depo No: 4, Darülmülk Sergi Sarayı, müzelerimiz ve sergilerimizle toplamda 314 bin ziyaretçiyi ağırladık" dedi.

Gazze'ye dikkat çekmek adına düzenlenen sergilere de değinen Altay, "Siyer, tasavvuf ve 'Altın Dokunuşlar' sergileriyle 144 bin ziyaretçiye ulaştık. Genç KOMEK ve KOMEK çalışmalarıyla da toplumun her kesimine dokunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.