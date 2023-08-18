Komedi ve Macerayı Harmanlayan 'Aile Çıkmazı' Filmi Şubat 2024'te Vizyona Giriyor

Komedi ve macerayı harmanlayan 'Aile Çıkmazı' filminin Şubat 2024'te vizyona girmesi bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Emre Bahadır Çırakoğlu'nun oturduğu filmin senaryosunu Özgür Akçay kaleme aldı. Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı'nın başrolleri paylaştığı filmde, Alper Baytekin, Burcu Cavrar, Esra Kılıç, Sercan Gülbahar, Sarp Bozkurt, Melis İşiten, Mina Akdin ve Ahmet Hakan Ünal da rol alıyor. Yapımcılığını AKC Yapım'ın üstlendiği film, arkeolojik bir kazı sırasında paha biçilmez bir heykel bulan akademisyen bir çiftin yaşadığı eğlenceli hikayeyi işliyor. Filmin yapımcısı ve senaristi Özgür Akçay ile yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu çekim sürecini ve filmden beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Komedi ve macerayı harmanlayan "Aile Çıkmazı" filminin Şubat 2024'te vizyona girmesi bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Emre Bahadır Çırakoğlu'nun oturduğu filmin senaryosunu Özgür Akçay kaleme aldı.

Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı'nın başrolleri paylaştığı filmde, Alper Baytekin, Burcu Cavrar, Esra Kılıç, Sercan Gülbahar, Sarp Bozkurt, Melis İşiten, Mina Akdin ve Ahmet Hakan Ünal da rol alıyor.

Yapımcılığını AKC Yapım'ın üstlendiği film, arkeolojik bir kazı sırasında paha biçilmez bir heykel bulan akademisyen bir çiftin yaşadığı eğlenceli hikayeyi işliyor.

Filmin yapımcısı ve senaristi Özgür Akçay ile yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu çekim sürecini ve filmden beklentilerini AA muhabirine anlattı.

"Aileyle yola çıktığınızda yarı yolda kalmazsınız"

Özgür Akçay, ilk kez bir sinema filminin yapımcılığını üstlendiğini belirterek, "Lise yıllarımdan beri yazma eğilimim vardı. Bankacılığı bıraktıktan sonra açığa çıktı. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle dizi ve film setlerine gitmeye başladım. Yıllar önce 'Yol Ayrımı' dizisi için figürasyona girmiştim. Figürasyonla girdiğim bu sektöre, yapımcı olarak adım atmış oldum." dedi.

Çocuklara yönelik eserler kaleme aldığının altını çizen Akçay, bu tür eserler üretmeye devam edeceğini dile getirdi.

Akçay, ailenin önemini vurgulayan projelere imza atmayı misyon edindiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Aile benim için çok önemli. Toplumumuzun en küçük yapı taşı olmasıyla birlikte en büyük yapı taşıdır. Aslında dünyanın en büyük yapı taşıdır. Aile birlik ve beraberliğin simgesidir. Aileyle yola çıktığınızda hiçbir şekilde yarı yolda kalmazsınız ve o aslında bir bedenin uzuvları gibidir. Herhangi bir sorun yaşadığınızda aile sizi ayakta tutar. İşin maddi boyutu da benzer minvalde. Bu benim için önemli olduğundan aileyle alakalı projeler yazmayı hedefledim."

Vizyon tarihinin Şubat 2024 olarak planlandığını aktaran Akçay, aileye dair yeni projeler yapması için filmin bir basamak olacağına inandığını dile getirdi.

"Bu yeni tarzı seyircinin seveceğine çok inanıyorum"

Yönetmen Emre Bahadır Çırakoğlu ise alışılan komedi filmlerinden farklı bir aile komedisi çektiklerini kaydederek, "Hem rejisiyle hem diliyle hem de sahnelerin atmosferleriyle diğer komedi filmlerinden biraz ayrıştırmaya çalıştığımız bir tarzı var. Mısır'da tanışan iki genç insanın aile kurma hikayesi. Tanıştıkları süreçte buldukları bir heykelin çalınması sonucu başları belaya giriyor. Bir yerden sonra aksiyon komedi tadında ilerliyor hikayemiz." şeklinde konuştu.

İyi bir oyuncu kadrosuyla çalıştıklarına dikkati çeken Çırakoğlu, set sürecinin keyifli geçtiğini ifade etti.

Çırakoğlu, çocuk oyuncularla çalışmanın zorluğuna da değinerek, "Bu sette bana çocuk oyuncularla çalışmayı sevdirdikleri için Ahmet Hakan'a ve Mina'ya çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok tatlılar. Onların bana kattığı daha fazla şey oldu bence.

İyi filmler vizyonda karşılığını buluyor. Ben bu filmin de doğru şekilde seyirciye ulaşacağına ve bu yeni tarzı seyircinin seveceğine çok inanıyorum."

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Ali Kemal ve Fedai çok yakın iki dosttur. Fedai'nin ablası Perihan işinde çok başarılı bir arkeologdur. Mısır'a bir kazıya gider ve kardeşi Fedai'yi yanında kazı asistanı olarak götürür. Fedai, ablasından gizli bu kazıya can dostu Ali Kemal'i de getirir. İkili Perihan'a yakalandıktan sonra Mısır'da, başlarına bin türlü iş açılır."