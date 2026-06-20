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Kırgızistanlı pankreas hastası, Türkiye'de geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu

Kırgızistanlı pankreas hastası, Türkiye'de geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu
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Kırgızistan'da pankreas kanseri teşhisi konulan 63 yaşındaki Adahan Mamişof, sosyal medya üzerinden ulaştığı Türk doktor tarafından Kahramanmaraş'ta başarılı bir ameliyatla tedavi edildi.

Kırgızistan'da pankreas kanseri teşhisi konulan 63 yaşındaki Adahan Mamişof, sosyal medya üzerinden ulaştığı Türk doktor tarafından Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen başarılı ameliyat ve tedaviyle sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 6 ay önce bulantı, halsizlik ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan Mamişof, ülkesinde başvurduğu sağlık kuruluşlarında aradığı tedavi imkanını bulamadı.

Çocuklarının internetten yaptıkları araştırmada Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu'nun pankreas hastalıklarına ilişkin paylaşımlarına ulaşan Mamişof, tedavi için hekimle iletişime geçerek Kahramanmaraş'a geldi.

Kentteki özel bir sağlık kuruluşunda yapılan detaylı tetkiklerin ardından ameliyat kararı alınan Mamişof'un pankreasındaki tümör, yaklaşık 5 saatlik operasyonla çıkarıldı.

Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu, AA muhabirine, hastaya pankreas başı, duodenum, safra yolunun alt bölümü, safra kesesi ve midenin bir kısmının çıkarıldığı "Whipple" ameliyatı uygulandığını söyledi.

Radyolojik görüntüleme desteğiyle gerçekleştirilen endoskopik işlemlerin de tedavi sürecine katkı sağladığını belirten Muhammedoğlu, operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade etti.

Merkezlerine başta Orta Asya olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan çok sayıda hastanın tedavi için geldiğini aktaran Muhammedoğlu, hastaların şifa bularak ülkelerine döndüğünü kaydetti.

Tedavisinin ardından taburcu edilmeye hazırlanan Adahan Mamişof ise çocuklarının uzun araştırmaları sonucu Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini belirtti.

İbrahim Mamişof da ülkelerinde birçok sağlık merkezine başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını anlatarak, internet üzerinden ulaştıkları doktor sayesinde babasının sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Mamişof, Türkiye'ye geldiklerinde durumu ağır olan babasının sağlık durumunun ameliyatın ardından iyiye gittiğini kaydetti.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
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