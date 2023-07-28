Kerbela'da Şehit Edilen Hz. Muhammed'in Torunu Hz. Hüseyin ve 72 Yakını Anıldı

KERBELA'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 yakını, matemin 1384. yılında Küçükçekmece'de 'Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde anıldı. Tören öncesi gösteri merkezi önünde toplananlar yasın sembolü olan siyah kıyafetleriyle yürüyüş yaparak, Kerbela şehitlerini gözyaşları ve ağıtlarla andı. Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinlik öncesinde polis ekipleri tarafından gösteri merkezi çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne çıkan Halkalı Gümrük Yolu, Güneşli Köprüsü çıkışı Fatih Caddesi ve Fulya Sokağı trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar gösteri merkezi girişindeki arama noktalarından geçerek salona alındı. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile CAFERİDER Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz katıldı. Törende konuşma yapan AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım, 'Kutsal kitabımıza karşı son yıllarda özellikle Avrupa'da şiddet hareketleri olmaktadır. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 'Kutsal kitaba şiddetin, uluslararası hukukun ihlali şeklinde bir karar tasarısı kabul edildi. Bu olayların şiddetle kınandığı belirtildi. Biz de bu gelişmeyi son derece olumlu buluyoruz.' dedi. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ise, 'Dünya'nın dört bir yanında matem tutulmaktadır. Biz de burada İmam Hüseyin meclisinde onun yas matemini tutmaktayız.' diye konuştu. Törendeki konuşmaların ardından Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu tarafından tiyatro gösterisi sergilendi.

KERBELA'da şehit edilen Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ile 72 yakını, matemin 1384. yılında Küçükçekmece'de "Evrensel Aşura Matem Merasimi"nde anıldı. Tören öncesi gösteri merkezi önünde toplananlar yasın sembolü olan siyah kıyafetleriyle yürüyüş yaparak, Kerbela şehitlerini gözyaşları ve ağıtlarla andı.

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinlik öncesinde polis ekipleri tarafından gösteri merkezi çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne çıkan Halkalı Gümrük Yolu, Güneşli Köprüsü çıkışı Fatih Caddesi ve Fulya Sokağı trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar gösteri merkezi girişindeki arama noktalarından geçerek salona alındı. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile CAFERİDER Onursal Başkanı Selahattin Özgündüz katıldı.

Törende konuşma yapan AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım, "Kutsal kitabımıza karşı son yıllarda özellikle Avrupa'da şiddet hareketleri olmaktadır. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 'Kutsal kitaba şiddetin, uluslararası hukukun ihlali şeklinde bir karar tasarısı kabul edildi. Bu olayların şiddetle kınandığı belirtildi. Biz de bu gelişmeyi son derece olumlu buluyoruz." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ise, "Dünya'nın dört bir yanında matem tutulmaktadır. Biz de burada İmam Hüseyin meclisinde onun yas matemini tutmaktayız." diye konuştu. Törendeki konuşmaların ardından Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu tarafından tiyatro gösterisi sergilendi.