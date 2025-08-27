Kelenderis Antik Kenti'nde Roma Dönemine Ait Giriş Kapısı ve Merdiven Bulundu

Mersin'deki Kelenderis Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda daha önce surlarının bir kısmı ortaya çıkarılan kalede, Roma dönemine ait giriş kapısı ve merdiven bulundu.

Aydıncık ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında desteklenen arkeolojik kazılar sürüyor.

Roma dönemine ait hamam, odeion (müzikal faaliyetlerin yapıldığı yer) bazilikal planlı kilise ve mozaiklerin bulunduğu Kelenderis'teki kazı çalışmaları, Batman Üniversitesi Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aydın öncülüğündeki ekip tarafından yürütülüyor.

Helenistik dönemden yapım izlerine rastlayan ekip, sezon kazılarını, antik kentin "akropolis" olarak tanımlanan kısmındaki kalede yoğunlaştırdı.

Çalışmalar sonucunda daha önce bir kısmı ortaya çıkarılan surlardan sonra kalenin, giriş kapısı ve merdiveni de bulundu.

"Giriş ve merdiven restorasyon görmüş çünkü savaş izleri mevcut"

Kazı başkanı Mahmut Aydın, AA muhabirine, Kelenderis Antik Kenti'ndeki çalışmaların yıl boyunca devam ettiğini söyledi.

Buradaki kalenin, Roma döneminin güçlü yapılarından olduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Surlar, kaleye girişi sağlayan merdiven ve giriş kapısı restorasyon görmüş çünkü savaş izleri mevcut. Yaklaşık 2 bin yıl sonra o merdivenleri yürünebilecek hale getirdik. Birkaç yıl sonra muhtemelen yaklaşık 300 metrelik surla karşı karşıya olan kaleyi ortaya çıkarmış olacağız. Sadece surları değil aynı zamanda kale içerisinde 20 metre aralıklarla bulunan kuleler ile tapınak, kilise ve devlet idari yapılarını da ortaya çıkaracağız."

"Kelenderis Antik Kenti'ni halka açacağız"

Aydın, antik kentin turizme açılması için hazırladıkları projenin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca kabul edildiğini bildirdi.

Proje için ihaleye çıkılacağını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"İhale sürecinin ardından uygulamalar yapıldıktan sonra girişi, tabelaları, yürüyüş yolları ve ışıklandırmaları olan bir antik kentle karşı karşıya kalacağız. Bu ihale sonrası çalışmalar yaklaşık 1 yıl sürecek ve Kelenderis Antik Kenti'ni halka açacağız. Burası bir açık hava müzesi. Mimarisinden, hafızasından koparılmamış mozaikler var. Çalışmalarımızla odeon, tapınak ve hamam ortaya çıkarıldı. Hamam, mozaikler ve bazilikal planlı kilisemizin de restorasyonu bitti. Turistler için en ilginç yapımız ise buranın antik dönemdeki yapılarını tamamen içeren topografik bir mozaik haritanın olmasıdır."