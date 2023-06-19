Kdz. Ereğli Belediyesi, Gazi Alemdar Gemisi'nin hikayesini anlatan oyunu sahneledi

Kdz. Ereğli Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde Gazi Alemdar Gemisi ve kahraman mürettebatının hikayesini anlatan "Alesta Alemdar" (Hazır Ol, Alemdar) isimli oyunu Kdz. Ereğli halkıyla buluşturdu. Beğeniyle izlenilen oyunun ardından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, " Zonguldak'ın seçilen yeni milletvekillerine buradan çağrıda bulunuyorum. Alemdar'a İstiklal Madalyası istiyoruz" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, kent tarihinin destansı simgelerinden biri olan Gazi Alemdar Gemisi ve kahraman mürettebatının hikayesini anlatan "Alesta Alemdar" (Hazır Ol, Alemdar) isimli oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Dr. Dündar Güçeri Gösteri Salonu'nda Kdz. Ereğli halkıyla buluşturdu.

Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekibinden yaşları 7 ile 42 arasında değişen, 70 kişilik bir kadro tarafından sahnelenen oyuna Kdz. Ereğli halkı yoğun ilgi gösterdi. Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Evrim Şencan, STK temsilcileri, şehit ve gazi aileleri ile basın mensupları, 15 sahneden oluşan, 5 farklı dans gösterisinin yer aldığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve tek deniz zaferinin yaşandığı, Gazi Alemdar Gemisi ve kahraman mürettebatı ile ilk deniz şehidi Serdümen Recep Kahya'nın hikayesini tiyatral bir biçimde ortaya koyan gösteriyi beğeniyle izledi.

POSBIYIK: 6 AYLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı konuşmada Zonguldak milletvekillerine çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Bu akşam, hep birlikte kent tarihimizin destansı simgelerinden biri olan Gazi Alemdar Gemisi ve kahraman mürettebatının hikayesini anlatan muhteşem bir gösteri izledik. Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekibimizden oluşan 70 kişilik büyük bir kadronun emeği ile bu sahnede o günleri yeniden yaşadık.

Bu kadar geniş bir kadro ile büyük bir emekle 6 ay boyunca çalışılarak hazırlanan, kent tarihimizi gelecek nesillere aktaracak olması açısından çok değerli bulduğum bu oyunda, büyük katkıları bulunan, tüm belediye birimlerimize ve bu muhteşem oyunu bizlerle buluşturan kıymetli hocalarımız; Sayın Aysel Türkekul ve Sayın Rıdvan Türkekul'a, Sayın Koray Kılıç'a, Sayın Buse Kayabaşı'na, Kdz.Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekibimizin hocası Cemil Soydan'a, çalışmalarıyla bize ışık tutan Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Evrim Şencan'a ve emeği geçen teknik ekibimize teşekkür ediyorum.

"ALEMDAR'A İSTİKLAL MADALYASI İSTİYORUZ"

Ve bu akşam harika bir gösteri ortaya koyan Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunu ekibi oyuncularımızı teker teker kutluyor.

İnşallah yakın bir tarihte Alemdar Destanını ve Ereğli'mizin tarihini daha geniş kitlelere aktarmak amacıyla bu oyunu farklı şehirlerde de oynacağız. Kdz.Ereğli Belediyesi olarak kendi tarihimize sahip çıkmaya, kültür ve sanata destek olmaya devam edeceğiz.

Bir kent, bir ilçe kendi değerlerini ve öğelerini, kahramanlıklarını öne çıkarmak için çabalayan Kdz. Ereğli Belediyesi Halk Oyunları ekipleri ve destekçilerimiz, kahramanlıklarımızı gelecek nesillere unutturmamak için çaba gösteren bu değerli insanlara şükranlarımı sunuyorum. Yakışsa yakışsa size ve bu şehirde yaşayanlara yakışır.

Bunun için başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, ERDEMİR, Belediye ve tersanedekiler Alemdar Gemisi'nin büyük bir maketini Ereğli'ye yerleştirdiler. Devamlı bu kahramanlığı gelecek nesillere aktarmak için tanıtımla uğraşıyoruz.

İlk deniz savaşı ve ilk deniz şehidini verdiğimiz Alemdar'a mutlak suretle Gazi Alemdar'a İstiklal Madalyası verilmesi lazım. Zonguldak'ın 5 Milletvekiline buradan çağrıda bulunuyorum. Alemdar şeref madalyasını bekliyor. Bu kentin halkı bunu hak etmiş. Bu hakkın teslim edilmesi lazım. Yeni meclis göreve başladı, yeni milletvekillerimiz var. Bu konuda çaba göstereceklerine inanıyorum."

Başkan Posbıyık, program sonunda tüm ekibi tek tek tebrik etti. Ayrıca Kıbrıs Gazisi Burhan Ateş de Başkan Posbıyık'a kendisinin yaptığı Alemdar Gemisi'nin maketini hediye etti.