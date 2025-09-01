Kayseri Kültür Yolu Festivali için hazırlandı

Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde yapılan yenilemelerle müzecilik faaliyetleri hızlandırıldı. 30 sergi bölümünden 11'inde güncellemeler yapıldı ve New York Metropolitan Müzesi'nden Selçuklu eserlerinin görselleri sergilenecek. Türkiye Kültür Yolu Festivali 6-14 Eylül'de Kayseri'de gerçekleşecek.

Kayseri Kültür Yolu Festivali'ne hazırlık kapsamında Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde çalışma yapılıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, yazılı açıklamasında, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla müzecilik faaliyetlerini hızlandırdıklarını belirtti.

Senem, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde 30 sergi bölümünün yer aldığını, çalışmalar kapsamında 11 bölümde yenilemelerin yapıldığını ve müze depolarında bulunan 62 eserin sergilenmeye başladığını bildirdi.

Müzede yürütülen çalışmalar kapsamında en dikkati çekici yeniliğin, New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen Selçuklu eserlerinin görsellerinin yer aldığı bölüm olduğunu vurgulayan Senem, "Burada light boxlarla (ışık kutusu) görselleri vurgulanmış bir şekilde bu önemli ve değerli eserleri ziyaretçilerimiz müzemizde görebilirler." ifadelerini kullandı.

Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ndeki güncelleme çalışmalarının bir diğer boyutunun da halılarla ilgili olduğunu aktaran Senem, şunları kaydetti:

"Orijinalleri Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan Selçuklu halılarından üçünün 1/3 oranında replikalarını yaptık. Bu halıların örneklerini ziyaretçilerimiz müzemizde görebilecek. Bunun yanında Kızıl Köşk kazı buluntularımızla ilgili özel bir oda yaptık. Darüşşifalarımız, dini yapılar ve inanış odası, simge ve sembol odası, taş eserlerimizle ilgili bölümlerimiz yenilendi. Ayrıca medrese bölümümüzde özellikle Selçuklu kentlerimiz, beylikler dönemine ait sikkelerin görselleri ve Anadolu dışında diğer Selçuklu coğrafyasındaki Selçuklu eserlerinin mimari yapılarının görüldüğü bir bölüm de ortaya koyduk."

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6-14 Eylül'de Kayseri'de düzenlenecek.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Kültür Sanat
