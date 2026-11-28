Kayseri'de 24 yaşındaki heykeltıraş Esmanur Uğurlu, butik otel, iş yeri ve evlerin duvarlarını yaptığı çizim ve rölyef çalışmalarıyla renklendiriyor.

Henüz 8 yaşındayken babasının aldığı boya kalemleriyle resim yapmaya başlayan Uğurlu, çocukluğunun geçtiği el sanatlarının önemli merkezlerinden Avanos'ta kil ve çamurla tanıştı.

Ardından Avanoslu ustaların yaptığı seramik tabak ve vazolara Hitit figürleri çizmeye başlayan Uğurlu, yeteneğini akademik olarak da geliştirmek için Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nü bitirdi.

Üniversite yıllarında da hem okuyup hem çalışan Uğurlu, kağıda çizdiği figürleri mekanların duvarlarına taşıdı.

Kafelerin, evlerin, butik otellerin duvarlarına yaptığı çizimleri, rölyef ve kabartma çalışmalarıyla sanat eserine çeviren Uğurlu, bu zamana kadar 1000'in üzerinde duvarda sanatını icra etti.

Mekanların duvarlarını adeta tuvale çeviren heykeltıraş Uğurlu, AA muhabirine, sanata ve resme olan yeteneğini 8 yaşında keşfettiğini, ardından hayallerinin peşinden gittiğini söyledi.

Sanatını geliştirmek için Avanos'ta çanak çömlek atölyelerine gitmeye başladığını anlatan Uğurlu, "Avanos el sanatları konusunda önemli bir merkez. Bana çok katkısı oldu. 12 yaşından itibaren tabakların, çanakların üzerine rapido kalemleriyle Hitit çizimleri yaptım. Sonra kendimi daha da geliştirmek için bir atölyede ustamla kabartma, rölyef tarzı kilden çalışmalar yapmaya başladım. Kendimi keşfettikten sonra üniversite okumaya karar verdim." diye konuştu.

"Amacım sadece para kazanmak değildi, insanların sanatımı tanımasıydı"

Uğurlu, duvar çalışmasına ilk olarak Kapadokya'daki bir otelin duvarına yaptığı çizimle başladığını dile getirdi.

Daha sonra üniversite eğitimi için geldiği Kayseri'de de sanatını devam ettirdiğini ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

"Kağıt üzerine çizimler yapıyordum, sonra kendi kendime 'Neden otellerin duvarlarında benim resimlerim olmasın?' diye düşündüm. Daha sonra bir otel sahibine teklif götürdüm, kabul ettiler. Başladığımda hiçbir şey bilmiyordum. Duvara hangi boyayla çalışma yapacağıma dair hiçbir bilgim yoktu. 'Ben yaparım.' düşüncesiyle başladım ve çok tutuldu. Hem okudum hem çalıştım. Amacım sadece para kazanmak değildi, insanların sanatımı tanımasıydı. Otellere, yeni açılan mekanlara, kafelere ve evlerin duvarlarına yapıyorum. Duvarlara kabartma, rölyef, çini, İtalyan boya yapıyorum. Otel duvarlarına da genelde balon ve at figürlü rölyefler, kabartmalar yaptım."

Kişiye özel ve mekanların konseptlerine uygun tasarımlar yaptığını anlatan Uğurlu, "Bu zamana kadar farklı işletmelere farklı tasarımlar yaptım. Örneğin kasap dükkanına boğa figürü, kuaföre kadın figürü, bir kafeye elinde kahvesini yudumlayan kadın figürü gibi çalışmalar yaptım." dedi.

"Boyacı mısın, sıvacı mısın diye soruyorlar"

Evlerin duvarlarına da çizim, rölyef ve kabartmalar yaptığını dile getiren Uğurlu, şunları kaydetti:

"İlk çalışmamda Kapadokya'da bir otelin duvarına otel sahibinin vefat eden babasının çizimini yapmıştım. Benim için anlamlı bir çalışmaydı, asla unutamayacağım. Önceden kağıda yapıyordum, artık duvara istiyorlar. Genelde inşaat ustalarıyla çalışıyorum. Onlar duvara alçı yaparken ben de alçıyla duvara kabartma yapıyorum. Makinemle harcımı karıyorum. Kendimi oraya ait hissediyorum. Sahada çalışmayı seviyorum. Kayseri'de beni görenler 'Alçıpancı mısın, boyacı mısın, sıvacı mısın?' diye soruyor. Bundan sonraki düşüncem yollara üç boyutlu tasarım yapmak. Özellikle Kayseri ve Nevşehir belediyelerinden izin alarak bunu hayata geçirmek istiyorum."

Kaynak: AA