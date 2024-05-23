Kate Middleton'un yeni çizilen portresi, hayranları tarafından 'Korkunç' olarak tanımlandı

Zambiya asıllı Britanyalı sanatçı Hannah Uzor tarafından yapılan tartışmalı eser, Tatler dergisinin Temmuz 2024 kapağında kraliyet ailesinin bir dizi portresi kapsamında yer aldı.

Uzor, ilhamını Galler Prensesi'nin Kasım 2022'deki devlet ziyafetinde giydiği kıyafetten aldı. Middleton, omuzları kristallerle kaplı beyaz bir elbise giymiş ve Lover's Knot tacı, Prenses Diana'nın inci küpeleri ve Kraliçe Elizabeth'in bileziği ile görünümünü tamamlamıştı.

Şu anda kanserle mücadele eden Middleton, portre için poz vermedi, ancak Uzor onun benzerliğini yakalamak için binlerce fotoğrafı inceledi. Sanatçı, Tatler'ın Instagram hesabında yayınlanan bir videoda, "Onu ve fotoğraflarını çok inceledim, videolarını izledim, ailesiyle ve diplomatik ziyaretlerdeki anlarını gördüm," dedi.

Dergi, bitmiş eseri "güç, onur ve cesaret" portresi olarak tanımladı. Ancak birçok Instagram takipçisi portreyi eleştirdi. Bir kullanıcı, "Hayal kırıklığı yaratan bir portre… bizim Galler Prensesimiz çok daha güzel," yazdı. Başka bir kullanıcı, "Prensesin güzelliğini ve zarafetini hiç yansıtmayan çok kötü bir portre," dedi.

Bazıları da görüntüyü "gülünç" bulup derginin "şaka yapıp yapmadığını" sordu. Bir kullanıcı, "Bu hiç Galler Prensesine benzemiyor. İlk başta şaka sandım," diye yazdı.