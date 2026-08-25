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Karahantepe'de 11 Bin Yıllık Benzersiz Heykel Bulundu

Karahantepe'de 11 Bin Yıllık Benzersiz Heykel Bulundu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'deki Geleceğe Miras Projesi kazılarında, leopar sırtında oturan insan betimli yaklaşık 11 bin yıllık kompozit bir heykelin keşfedildiğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe'de yürütülen 2026 yılı kazılarında bulunan yaklaşık 11 bin yıllık kompozit heykeli sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, leoparın sırtında oturan bir insanı betimleyen 70 santimetre yüksekliğindeki benzersiz eserin, 3 metre çapındaki yapıda bırakıldığı yerde bulunduğunu açıkladı.

Karahantepe'de 2019 yılında başlayan ve her yıl yeni keşiflerle devam eden kazılarda 2026 sezonunda yeni yapılar ve eserler açığa çıkarıldı. Bu yapılardan birinde, daha önce karşılaşılmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu.

Bakan Ersoy, keşfe ilişkin paylaşımında, "Karahantepe'de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttık. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk" ifadelerini kullandı.

11 bin yıl önce bırakıldığı yerde bulundu

Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerde tespit edilen heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. İnsan ve hayvan figürünü aynı kompozisyonda buluşturan eser, 70 santimetrelik yüksekliği ve özgün anlatımıyla dikkati çekiyor.

Bakan Ersoy, heykelin tasvirine ilişkin, "Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor" değerlendirmesinde bulundu.

3 metre çapındaki yapının sekisine yerleştirilmiş

Heykelin bulunduğu 3 metre çapındaki yapının zemininin yassı taşlarla kaplandığı belirlendi. Eserin, yapı duvarı boyunca devam eden sekinin üzerine yerleştirildiği tespit edildi.

Keşfin insanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getireceğine işaret eden Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu özel eser; 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu. İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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