Karabük haberleri... Safranbolu'da turizm hedefine bu yıl yaklaşıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu, bu yıl turist yoğunluğu nedeniyle salgın öncesindeki turizm hedefine yaklaştı.

" Safranbolu'da Zaman" belgeseliyle 1977'de koruma ve turizm alanında ilk adımlarını atan, 1994'te UNESCO'ya alındıktan sonra turist ağırlamaya başlayan tarihi ilçe, 2019'da 1 milyon 300 bin kişiyi ağırlayarak turizmde en iyi sezonu yaşadı.

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülkenin her köşesinden ağırladığı yerli ziyaretçilerin yanı sıra Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi dünyanın her bölgesinden turiste ev sahipliği yapan ve yılda 1,5 milyon turist hedefi konulan Safranbolu'yu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de 480 bin, 2021'de ise 1 milyon 150 bin kişi ziyaret etti.

Türk kent kültürünün bugüne ulaşan en önemli yapı taşlarından olan, tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerine adeta "zamanda yolculuk" yaptıran ve 2022'nin 7 ayında yaklaşık 1,2 milyon turist sayısına ulaşan Safranbolu, turist yoğunluğuyla yıl sonu hedefine yaklaştı.

Tarihi han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konaklarıyla öne çıkan Safranbolu'da, misafir sayısının artırılması için tanıtım faaliyetleri ve gezi projeleri uygulanmaya devam ediyor.

" Safranbolu, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisi"

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, Safranbolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Tarihi ilçenin salgın sonrası eski güzel günlerine kavuştuğunu ve turizm hareketliliğinden nasibini aldığını ifade eden Yazıcı, "7 aylık verilere baktığımızda 200 bin konaklamalı, 1 milyona yakın günübirlik turist sayısıyla Safranbolu sokakları coşkuyu yaşıyor. Safranbolu, sadece ülkemizin değil, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından birisi. Şehrimiz tamamıyla UNESCO şehri." diye konuştu.

Yazıcı, Safranbolu'ya gelenlerin buram buram tarihi yaşadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Safranbolu, büyük şehirlerden, metropollerden sıkılan insanların en önemli turizm destinasyonlarından birisi haline geldi. İlçede artan hareketliliği fazlasıyla görüyoruz. 10 bin olan konaklama imkanımız adeta buna yetişmeye çalışıyor. Yıl sonuna kadar turist kapasitemizi 1,5 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Safranbolu, sadece merkezde değil, birçok alternatif turizm alanına açık bir yer. Burada turizmin her alanına şahitlik edebilirsiniz."

Safranbolu'nun değerlerini koruyarak yaşatacaklarını vurgulayan Yazıcı, ülkenin ve dünyanın her köşesinden insanları tarihi ilçeyi görmeye davet etti.