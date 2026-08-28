Türk Ressamlar Kapadokya'da Buluştu

Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen ressamlar, "Türk Dünyasının Ortak Tuvali: Kapadokya" temasıyla düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Ressamlar Buluşması kapsamında Nevşehir'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kayaşehir'deki Nevşehir Kalesi'nde bir araya geldi. 6 ülkeden 17 sanatçının katıldığı etkinlikte, ressamlar Kapadokya'nın eşsiz doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini tuvallere taşıdı.

Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye'den sanatçıların katıldığı etkinlik, tarihi Nevşehir Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törenle başladı. Etkinliğin devamında ressamlar, Kayaşehir'de bulunan Nevşehir Kalesi'nde bir araya gelerek Kapadokya'nın eşsiz manzaralarını ve tarihi dokusunu resmetti.

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen sanatçılara ilham kaynağı oldu. Ressamlar, bölgedeki vadileri, peribacalarını, kaya oluşumlarını, tarihi yapıları ve bölgenin kendine özgü dokusunu kendi sanat anlayışlarıyla tuvallere yansıttı.

"Kapadokya çok özel bir ilham kaynağı oldu"

Türkmenistan'dan etkinliğe katılan ressam Jeyran Umarova, Kapadokya'yı ilk kez gördüğünü ve bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinden çok etkilendiğini söyledi.

Türkiye'ye Türkmenistan'dan geldiklerini belirten Umarova, Kapadokya'nın tarihi yerlerini gezdiklerini ifade ederek, "Şu anda Kayaşehir'deyiz. Şehrin tamamını görebilmek ve manzarayı izleyebilmek için çok güzel bir yer. En güzel manzaralardan birisi diyebilirim" dedi.

Kapadokya'daki tarihi alanların her birinin kendine özgü olduğunu belirten Umarova, "Tarihi yerleri gezdik. Hepsi birbirinden özel. Kapadokya'yı ilk defa görüyoruz. İnşallah bir daha geliriz" diye konuştu.

Etkinlikte farklı ülkelerden gelen ressamlarla tanışma fırsatı bulduklarını anlatan Umarova, sanatçıların farklı tekniklerini inceleyerek birbirlerinden faydalandıklarını söyledi.

Umarova, "Sergide yeni ressamlarla tanıştık. Onlar da Türk dünyasından gelen sanatçılar olarak uluslararası sergiye katılıyorlar. Hepsinin kendi çalışma alanında teknikleri çok farklı. Birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Onlar bizim çalışmalarımıza bakıyor, biz onların çalışmalarını inceliyoruz. Çok güzel bir ortam oluştu" ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'nin farklı şehirlerinde sergiler gerçekleştirdiklerini aktaran Umarova, Kapadokya'nın kendileri için ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin diğer şehirlerinde de sergiler yapmıştık. Ancak Kapadokya bizim için çok özel oldu. Tarihi, coğrafyası ve tarihi eserleri bizi çok etkiledi. Çalışmalarını gördük, müzelerini gezdik. İnanılmaz etkili oldu. Çok güzel şeyler yaşadık. İnşallah bunları tablolarımıza ve çalışmalarımıza güzel bir şekilde yansıtır, resmederiz" dedi.

"Kapadokya'nın güzelliklerini dünyaya tanıtmak önemli"

Kazakistan'dan etkinliğe katılan Ermuhan Cunsanulı ise Nevşehir'de gerçekleştirilen uluslararası organizasyonun Türk dünyası açısından önemli olduğunu söyledi.

Sempozyuma 6 ülkeden yaklaşık 100 kişinin katıldığını belirten Cunsanulı, etkinliğin temel amaçları arasında Türk devletleri ve Türk halkları arasındaki birlik, dayanışma, dostluk ve iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra turizmin geliştirilmesinin de bulunduğunu ifade etti.

Farklı ülkelerden gelen katılımcıların birbirleriyle deneyim paylaşma fırsatı bulduğunu kaydeden Cunsanulı, Kapadokya'nın eşsiz doğal ve kültürel güzelliklerinin dünyaya tanıtılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Cunsanulı, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla Kapadokya'nın güzelliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının bölge turizmine katkı sağlayacağını belirterek, organizasyonun başarılı ve üst düzey bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Etkinlikte 6 ülkeden 17 ressam, Kapadokya'nın kendilerine ilham veren görüntülerini kendi sanat anlayışlarıyla tuvallere taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı