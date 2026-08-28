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Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da Haber Videosunu İzle
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
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Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi öncesi ilk transfer hamlesi savunmaya geldi. Sarı-lacivertlilerin Nice'ten kadrosuna katmaya hazırlandığı 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a ayak bastı. Sağlık kontrolünden geçecek genç futbolcu için Fransız ekibine 12 milyon euro bonservis ödenecek.

  • Fenerbahçe'nin Nice ile anlaştığı 22 yaşındaki Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, sağlık kontrolleri ve sözleşme imzası için İstanbul'a geldi.
  • Fenerbahçe, Oppong'un transferi için Nice'e 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek; anlaşmada sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi bulunuyor.
  • Oppong, sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması halinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe'de yeni transfer için geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerin Nice ile anlaşmaya vardığı Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki Ganalı stoper, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Oppong, işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a ayak bastı. Genç savunmacı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi prosedürleri tamamlayacak.

12 MİLYON EURO BONSERVİS

L'Equipe'in haberine göre Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong'un transferi için Nice'e 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor. Nice, Ganalı futbolcunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması halinde satış bedelinin yüzde 10'unu alacak.

4 YILLIK İMZA

Oppong'un sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Böylece sarı-lacivertliler savunma hattını 22 yaşındaki Ganalı stoperle güçlendirmiş olacak.

NICE 2,7 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Nice, Oppong'u geçtiğimiz yaz İsveç ekibi Norrköping'den 2,7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.  Fransız kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacı, geçtiğimiz cumartesi Lorient ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunda yer almamıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhukuk hukuk:

bu iyi oldu . bir kanat bir kaleci işi çözer

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