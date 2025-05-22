Kandıra'da 1864 Büyük Sürgün Anma Töreni Düzenlendi

Ardacan UZUN-Nazım Ergün ÖZBULAN (KANDIRA), (Kocaeli)- KARADENİZ kıyılarından 1864'te Çarlık Rusya'sı tarafından Osmanlı topraklarına göçe zorlanan, bu süreçte hayatını kaybeden Kafkasya halkları Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde törenle anıldı. Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun "Buradaki etkinlikle tüm dünyaya sesimizi duyurmaya çalışırken başka sürgünler, soykırımlar yaşanmasın diye buradayız. Biz burada sürgün yollarında açlıkla, soğukla çile ile hayatlarını kaybeden soykırıma uğrayan atalarımıza Allahtan rahmet dilemek için toplanırken sesimizi herkes duysun hüznün acısını beraberce paylaşalım diye buradayız" dedi.

Anma programı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edildi. Tören sürgünde hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği Karaağaç Mezarlığı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sürgün sırasında hayatını kaybedenlerin dualarla anıldığı anma programına; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ile çok sayıda kişi katıldı.

'YERYÜZÜNÜN SÜRGÜNLERİ BİTMİYOR'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, "Anma programına ülkemizin dört bir yanından katılanlar var. Yeryüzünün sürgünleri bitmiyor. Dün de sürgünler vardı bugün de sürgünler var. Bugün de kanlar dökülüyor, güçlü ve tedbirli olmak lazım. Kıymetli kardeşlerimizin ana vatana gelmelerini anmaya, hatırlamaya geldik. Kardeşlerimizin başına gelenler unutulmamalı ve genç nesillere aktarılmalı. 161 yıl önce yaşanan bu büyük acıyı unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Bu acıyı hiç kimse yaşamasın" ifadelerini kullandı.

'KUZEY KAFKASYA HALKLARI YURTLARINDAN KOPARILDI'

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez de "Bugün 1864 Büyük Sürgün'ün 161'inci yıl dönümünü hüzünle anmak için bir araya geldik. Kuzey Kafkasya halkları büyük acılarla yurtlarından koparıldı. Binlercesi hayatını kaybetti, sürgünden kurtulabilenlerin bir kısmı Kandıra'mızda Babalı sahilinde yeni bir hayata tutundu. Bu topraklar onlara yurt, bizlere de ortak bir geçmişin ve kardeşliğin mirasını bıraktı. Kandıra Belediyesi olarak bu acılarını unutmamak ve unutturmamak en önemli görevlerimizden birisidir" diye konuştu.

'ATALARIMIZA RAHMET DİLEMEK İÇİN BURADAYIZ'

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği Başkanı İbrahim Uygun ise "Buradaki etkinlikle tüm dünyaya sesimizi duyurmaya çalışırken başka sürgünler, soykırımlar yaşanmasın diye buradayız. Biz burada sürgün yollarında açlıkla, soğukla çile ile hayatlarını kaybeden soykırıma uğrayan atalarımıza Allah'tan rahmet dilemek için toplanırken sesimizi herkes duysun hüznün acısını beraberce paylaşalım diye buradayız" dedi.

BABALI SAHİLİ'NDE DUYGU DOLU ANLAR

Karaağaç Mezarlığı'ndaki anma töreninin ardından, katılımcılar Babalı Sahili'ne yürüdü. Sürgün alanına ve Karadeniz'e çelenk bırakıldı. Günün ilerleyen saatlerinde ise meşalelerle yapılan yürüyüş sonrası sahilde geleneksel nart ateşi yakıldı. Gecenin karanlığında yanan nart ateşi, halkların yaşadığı dramı sembolik olarak bir kez daha hafızalara kazıdı. Tören, birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti. Sürgünün izlerini unutturmamak adına her yıl düzenlenen anma etkinliği, Çerkes toplumunun hafızasını diri tutmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.