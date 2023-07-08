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Kamyon Tiyatrosu Gaziantep'te sahne aldı

Kamyon Tiyatrosu Gaziantep'te sahne aldı

Kültür Sanat Haberleri

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamyon Tiyatrosu, Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahne aldı. Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı ve rejisörlüğünü üstlendiği 'Dünyanın Eski Zamanlarında' adlı çocuk oyunu, Kamyon Tiyatrosu'nun ilk durağı oldu. Kamyon Tiyatrosu, 15 Temmuz'a kadar Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya gibi illerde izleyiciyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kamyon Tiyatrosu" Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahne aldı.

DT'den yapılan açıklamaya göre, Kamyon Tiyatrosu deprem bölgelerinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı ve rejisörlüğünü üstlendiği Erzurum Devlet Tiyatrosu yapımı "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı çocuk oyununun ilk durağı Gaziantep'in Nizip ilçesi oldu.

Kamyon Tiyatrosu, 15 Temmuz'a kadar Şanlıurfa Birecik, Suruç ve Halfeti, Adıyaman Merkez ve Besni, Malatya Doğanşehir ve Yazıhan'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Kültür Sanat

Devlet Tiyatroları Işıl Kasapoğlu Gaziantep Kültür Sanat Haberler

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