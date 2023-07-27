Gölcük'te düzenlenen Uluslararası Kafkas Folklor etkinliğine Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve Gürcistan'dan katılan folklor ekipleri, muhteşem gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Etkinlikte Orhangazi, Gürcistan Kutaisi İmedi 200, Gürcistan Batum Ajaris Saxelmcifo Akademiuri Asambli ARSİANİ, İnegöl ve Gölcük Kafkas Derneği Megobrebi Müzik Grubu ekipleri sahne aldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, organizasyona katılanlara teşekkür etti.

Kafkas dansıyla kendilerine hayran bıraktılar

KOCAELİ - Gölcük'te düzenlenen "Uluslararası Kafkas Folklor" etkinliğine Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ve Gürcistan'dan katılan folklor ekibi, muhteşem gösteriler ile izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Gölcük Belediyesi, Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu, Kocaeli Kartvel Kafkas, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kafkas Folklor Etkinliği, Anıtpark'ta gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte; Orhangazi Kafkas Halk Oyunları ekibi, Gürcistan Kutaisi İmedi 200 Folklor Grubu, Gürcistan Batum Ajaris Saxelmcifo Akademiuri Asambli ARSİANİ, İnegöl Kafkas Folklor ekibi ve Gölcük Kafkas Derneği Megobrebi Müzik Grubu ekibi, muhteşem gösteriler sergiledi. Etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte Türkiye'den yansıra Gürcistan'dan gelen Kafkas halk oyunları ekibi, birbirinden özel gösteri sergiledi. Gösterileri sahneleyen ekibi tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Hemşehrilerimizin çok yoğun ilgi gösterdiği Kafkas Halk Oyunları gösterileri için ilçemize gelen; Gürcistan, Orhangazi ve İnegöl halk dansları ekiplerine, organizasyonun yapılmasında büyük emekleri olan; Marmara Kafkas Gürcü Federasyonu Başkanı Ömer Faruk Demirtaş'a, Gölcük Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Sevim'e, kıymetli misafirlerimize ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ederim" dedi.