Kadına yönelik şiddet mağdurlarının başvuracağı yöntemler tiyatro sahnesinde

Trabzon'da farklı birimlerde görev yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinin rol aldığı tiyatro oyununda, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki yasal destek mekanizmaları anlatılıyor.

İl Müdürlüğü ile Türk Kadınlar Konseyi Derneği Trabzon Şubesi işbirliğiyle sahnelenen "Mümkün" isimli tiyatro oyununda kadın konukevinden hizmet alan üç kadının yaşadıkları senaryolaştırılarak, Alo 183 Sosyal Destek Hattı, elektronik kelepçe ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamalarına dikkat çekiliyor.

Trabzon Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen provalar sonucunda kurumda çalışan 8 personelin hazırlandığı oyun, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde iki kez seyircisiyle buluştu.

İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, AA muhabirine, müdürlük ve Türk Kadınlar Konseyi Derneği Şubesince hazırlanan oyunun, ilde görev yapan personel tarafından sahnelendiğini söyledi.

Mollaoğlu, oyunda, özellikle kadına yönelik şiddetle mücadelede başvurulacak yasal mekanizmaları ve bu kapsamda verilecek sosyal destek hizmetlerinin anlatıldığını ifade ederek, amaçlarının özellikle kamunun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadına yönelik şiddetle ilgili mekanizmalarda önleyici ve koruyucu faaliyetlerinin sanatın gücüyle sahneye uyarlandığını aktardı.

Özellikle toplumdaki farkındalığı artırma noktasında oyunun önemli bir mesaj taşıdığını anlatan Mollaoğlu, yerel bazda hem belediyelerden hem de üniversitelerden talepler geldiğini ve artık oyunu projelendirerek, Türkiye'de daha fazla kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Mollaoğlu, farklı zamanlarda sahnelenen oyunu 600 seyircinin izlediğini dile getirerek, "Daha geniş kitlelere ulaştırabilirsek, bu farkındalığı daha fazla artırabiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Oyunda şiddeti önleme, önleyici mekanizmaları ortaya koyma ve önleyici mekanizmaların farkındalığını artırarak kişileri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Mollaoğlu, emeği geçen personeline ve oyunun yönetmeni Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncusu Faik Gürbüzlü'ye teşekkür etti.

Yasal mekanizmalar oyunla öğretiliyor

İl Müdür Yardımcısı Seha Sağlam, kurumdaki personel arasında gönüllülük esasına dayanarak rol alabilecek kişilerle oyunu sahneye koyduklarını ve kendisinin de eşine şiddet uygulayan "Cemil" isimli karakteri canlandırdığını ifade etti.

Sağlam, oyunun provalarını heyecanla sürdürdüklerini dile getirerek, uygun görüldüğü takdirde Bakanlık bünyesinde de oyunu sahnelemek istediklerini söyledi.

İzleyenlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Sağlam, "Tamamen olayların içinde olan, şiddet olaylarını uygulayan faillere birebir tanık olup, o gruplarla çalışan personel olarak zaten yaşanmış hikayeleri birebir gözlemlediğimiz için çok kolay adapte olup, kendimizi o rollere sokabildik." dedi.

Oyunda avukatı oynayan Şube Müdürü Ayten Akyıldız da özel ve farklı bir deneyim yaşadıklarını aktararak, "Teorik bilgiler bazen havada kalabiliyor, anlaşılır olamayabiliyor, amacımız daha kısa ve pratik bilgilerle özellikle dezavantajlı grupların bu anlamda dikkatini çekebilmekti. Bir nebzede olsa bunu yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

Akyıldız, oyunu izleyen kadınlardan bazılarının kendilerine ulaşarak yardım talebinde bulunduklarını belirterek, oyunun mağdur kişilere destek sağlamak adına önemli bir amaç taşıdığına inandığını ifade etti.

Kendilerine ulaşamayan veya maddi imkansızlıklar dolayısıyla tiyatro deneyimi yaşayamayan kırsaldaki kişilere de ulaşmak istediklerini ifade eden Akyıldız, "Umarım herkese de bu konuda bilgilendirici niteliği taşımıştır. Herkeste üzerine düşen görevi yapmasını ümit ediyoruz." dedi.

Çocuk Destek Merkezinde görevli Esra Ayyıldız, canlandırdığı "Züleyha" karakteri hakkında bilgi vererek, üç kadının da ortak noktasının şiddetten ve güvensiz bir hayattan kaçıp, devletin kollarında hayat bulmaya çalışması olduğunu söyledi.

Ayyıldız, şiddete maruz kalan bir kadını oyunda bile olsa canlandırmanın kendisini üzdüğünü anlatarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bütün şehirlerdeki birimlerin kendilerine yardımcı olmasını beklediklerini ifade etti.