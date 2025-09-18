Japon Prenses Akiko Mikasa Kırşehir'de Arkeoloji Enstitüsü'nü Ziyaret Etti

Haberler

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye temasları kapsamında Kırşehir'e gelerek, Japon-Türk ortaklığıyla kurulan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret etti. Prenses, burada yürütülen projeler hakkında bilgi aldı ve Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

TÜRKİYE temasları kapsamında Kırşehir'e gelen Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, şehirdeki ilk ziyaretini Japon-Türk ortaklığıyla kurulan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'ne gerçekleştirdi.

Türkiye'de bulunan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, bir dizi ziyaret için Kırşehir'e geldi. Prenses Mikasa, Japon-Türk ortaklığıyla kurulan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı, arkeolojik kazı alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Ziyarette, Japon ve Türk bilim insanlarının iş birliğiyle yürütülen projeler tanıtılırken, iki ülke arasındaki kültürel ve akademik iş birliğinin geliştirilmesi mesajları öne çıktı.

Prenses Mikasa, Japon Hükümeti'nin 'Kültürel Mirası Koruma Projesi' çerçevesinde hibe desteğiyle yapılan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ni de gezip tarihi eserleri inceledi. Büklükale Kazı Başkanı Kimiyoshi Matsumura, gezide prensese eşlik ederek çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kültürel gezileri kapsamında 'Prens Mikasa Anı Bahçesi'ni ziyaret eden Prenses Mikasa, incelemelerinin ardından 'Prens Mikasa Vakfı Olağanüstü Kurul Toplantısı'na katıldı. Ziyaret boyunca Japon Prenses Akiko Mikasa'ya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
