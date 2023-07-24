Jane Birkin Paris'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncu Jane Birkin, Paris'te gerçekleşen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuele Macron'un eşi Brigitte Macron ve birçok ünlü isim katıldı. Birkin'in kızları da duygusal konuşmalar yaptı.

Dünyaca ünlü müzisyen ve oyuncu Jane Birkin bugün Fransa'nın başkenti Paris'te son yolculuğuna uğurlandı…

İngiliz sanatçının Paris'te gerçekleşen cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuele Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron'un yanı sıra Catherine Deneuve, Vanessa Paradis gibi isimler de katıldı.

Yüzlerce hayranının da hazır bulunduğu Saint-Roch Kilisesi'ndeki cenaze törenine katılanlar, "Sonsuza kadar Jane" ve "Teşekkürler Jane Birkin" yazılı pankartlar taşıdı. Paris'in birinci bölgesinde Birkin'in şarkıları hoparlörle çalındı.

Birkin'in kızları törende duygusal kısa bir konuşma yaptı.

Birkin'in sanatçı olan kızları da açıklamalarda bulundu. Charlotte Gainsbourg, "Onun yarattığı boşluğu hissetmeye başladım. O benim annem, bizim annemiz" derken Lou Doillon ise, "Sıradan ve makul olmadığın için teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi First Lady Brigitte Macron da Saint-Roch Kilisesi'ndeki cenaze törenine katıldı.

1969'da o dönem birlikte olduğu Serge Gainsbourg ile birlikte piyasaya sürdüğü "Je t'aime… moi non plus" isimli şarkısıyla tanınan Birkin, bir döneme damga vurmuş ve kadın ve LGBT haklarına dair açıklamalarıyla öne çıkmış bir isimdi.