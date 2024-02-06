İzmir'deki öğrenciler depremzedelere hediyeler gönderdi

İzmir'de öğrenciler, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla, depremlerden etkilenen kentlerdeki öğrencilere çeşitli hediyeler gönderdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bergama Zübeyde Hanım Ortaokulu anasınıfı öğrencileri Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki anasınıfı öğrencilerine boya seti, kitap ve oyuncak ulaştırdı.

Selçuk 80. Yıl Çamlık Ortaokulu öğrencileri de Hatay'daki Gümüşgöze, Gültepe 75. Yıl ve Turunçlu ortaokullarına ördükleri atkı ve bereleri hediye etti.

Konak Şehit Ömer Halisdemir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ise Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki depremzede öğrencilere kitap gönderdi.

Öte yandan kentteki imam hatip okullarında deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuran-ı Kerim hatmi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kent olarak 30 Ekim 2020'de İzmir depreminde büyük bir sınav verdiklerini, afette öğretmen ve öğrencilerin de hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Okullarda düzenli olarak yapılan deprem analizleri sonucunda alınan yıkım ve güçlendirme kararlarıyla İzmir'de bir felaketin önlendiğini ifade eden Yahşi, önceliklerinin çocukların güvenliği olduğunu kaydetti.