İzmir Büyükşehir Belediyesi AASSM'de Mayıs Ayı Sanat Programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Mayıs ayında dopdolu bir programla İzmirlilere sanat coşkusu yaşatacak. Ressam, yazar, heykeltıraş, sanat tarihçisi Gürol Sözen'in "1919-23 Destan ve Onlar" sergisi 3 Mayıs'ta kapılarını açtı. Ayrıca 15. Ulusal Genç Solist Yarışması, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konserleri, Polonyalı Emir sergisi, 38 Samuray Orkestrası Anime Super Stars gösterisi, Olten Filarmoni Orkestrası bale konseri, Richard oyunu ve Sema Moritz konseri de Mayıs ayı programında yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Mayıs ayında dopdolu bir programla İzmirlilere sanat coşkusu yaşatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Mayıs ayında dolu dolu bir programla sanatseverlerin karşısına çıkacak. Ressam, yazar, heykeltıraş, sanat tarihçisi Gürol Sözen'in "1919-23 Destan ve Onlar" sergisi 3 Mayıs'ta kapılarını açtı.18 Haziran'a kadar açık kalacak sergiyi İzmirliler, hafta içi 09.30-17.30, hafta sonu ise 12.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilecek.

GENÇ YETENEKLER SAHNEDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Rotary Kulübü, İzmir Devlet Opera ve Balesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı işbirliği ile düzenlenen 15. Ulusal Genç Solist Yarışması'nda dereceye girenler gala konserinde yeteneklerini gösterecek. Bugün saat 20.00'de yapılacak konsere katılım ücretsiz.

İZDSO'DAN KONSER

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 5 Mayıs'ta Büyük Salon'da şef Cem'i Can Deliorman'ın yönetiminde konser düzenleyecek. 12 Mayıs Cuma günü ise İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Büyük Salon'da saat 20.00'de şef Holly Choe yönetiminde sanatseverlerle buluşacak. Konsere katılmak isteyenler www.biletinial.com ya da İZDSO gişelerden biletlere ulaşabilecekler.

6 MAYIS'TA POLONYALI EMİR SERGİSİ

AASSM, 6-26 Mayıs tarihleri arasında Polonyalı Emir: Waclaw Seweryn Rzewuski sergisine ev sahipliği yapacak. Polonyalı oryantalist ve seyyah Waclaw Seweryn Rzewuski'ye adanan sergi, Rzewuski'nin el yazmaları ve çizimlerinden oluşuyor. İzmirliler ücretsiz olarak sergiyi gezebilecek.

AASSO BEETHOVEN ESERLERİNİ DİNLEYİCİYLE BULUŞTURACAK

Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası (AASSO) 11 Mayıs Perşembe saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak. Ludwig van Beethoven eserlerinin dinleyiciyle buluşacağı konserde, orkestrayı ülkemizde genç kuşağın kayda değer müzisyenlerinden biri olan şef Tolga Taviş yönetecek. Konserin solisti ise 4 yaşında başladığı piyano eğitimine, devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay ve Salzburg Mozarteum Üniversitesinde Prof. Pavel Gililov ile devam eden 14 yaşındaki İlyun Bürkev olacak. Biletlere www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ya da AASSM ve Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi gişesinden ulaşılabilir. (Gişe çalışma saatleri hafta içi 08.30-12.30, 13.30-17.30 arası)

ÜNLÜ ANİME DİZİ MÜZİKLERİ SESLENDİRİLECEK

38 Samuray Orkestrası, 2023 Avrupa turnesi kapsamında yapılacak görsel şov "Anime Super Stars"ı 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de AASSM'de sahneleyecek. Gösteriye orkestra müzisyenleri, rock grubu, koro ve yetenekli solistler katılarak en ünlü anime dizilerinden 20'den fazla film müziğini seslendirecek. Gösterinin biletlerine www.u-concert.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

OLTEN FİLARMONİ ORKESTRASI, DANSLARIN SENTEZİ İLE BULUŞUYOR

Olten Filarmoni Orkestrası çok sesli müziği batıdan doğuya sentezlenen baleyle buluşturuyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi dansçılarının Olten Filarmoni Orkestrası ile aynı sahnede yer alacağı konser 17-18 Mayıs tarihlerinde saat 20.30'da Büyük Salon'da İzmirlilerle buluşacak. Konserin biletlerine www.bilet.oltensanat.com adresinden ulaşılabiliyor.

RİCHARD İLK KEZ AASSM'DE

Okan Bayülgen, Shakespeare'in ünlü trajedisinden hareketle yazıp yönettiği Richard ilk kez AASSM'de 20-21 Mayıs tarihleri arasında sahnelenecek. Bayülgen'in de Richard karakterini canlandıracağı bu oyun, farklı disiplinlerden sanatçıları bir araya getiren Kabare Dada tarafından hayata geçiriliyor. İzmirliler oyunun biletlerine ise www.biletix.com üzerinden ulaşabiliyor.

SEMA MORİTZ AASSM SAHNESİNDE

Türkiye'de ve Almanya'da Anadolu müziği üzerine çalışmalar yapan sanatçı Sema Moritz, 29 Mayıs'ta AASSM sahnesine konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak konserin biletlerine ise www.aassm.org.tr, www.kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.