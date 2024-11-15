Üye Girişi
Haberler

İzet Curi: Üsküplü Moda Tasarımcısı Geleceğin Tasarımcılarına İlham Oluyor

İzet Curi: Üsküplü Moda Tasarımcısı Geleceğin Tasarımcılarına İlham Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Paris'e uzanan bir moda yolculuğu... 76 yaşındaki İzet Curi, dünya moda sahnesinde edindiği deneyimlerle Üsküp'te yeni nesil tasarımcılara ilham vermek için çalışıyor.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te terzilik mesleğine çocukluk yaşlarında başlayan İzet Curi, Fransa'nın başkenti Paris'in prestijli ve lüks moda atölyelerinde moda tasarımcısı olduktan sonra döndüğü ülkesinde geleceğin tasarımcılarına ilham olmayı hedefliyor.

Üsküplü 76 yaşındaki moda tasarımcısı Curi, terzilik işine başlayışından Paris'e uzanan hayat hikayesini AA muhabirine anlattı.

Curi, 9 çocuklu ailenin bir ferdi olduğunu ve modaya olan ilgisinin çocukluk yaşlarında başladığını belirterek, kendisi dahil kimsenin Paris'te dünya moda sahnesine çıkabileceğini tahmin edemediğini söyledi.

Babasının ölümünden sonra terzilik mesleğine annesinin yönlendirmesiyle başladığını aktaran Curi, "Bağımsız olabilmemiz için annem bizi hem okula hem de zanaata yönlendirdi." dedi.

Curi, akranlarının kendisiyle dalga geçmesinden dolayı terzi olma fikrini kabullenemediğini söyleyerek, ustası Cale'den eğitim almaya başladığında doğru yolda olduğunu anladığını ifade etti.

Üsküp'te dönemin meşhur müzik gruplarına 14 yaşında gömlek ve pantolon dikmeye başladığını ifade eden Curi, "Dükkanımız şehrin ilk moda butiklerinden biri oldu. Yugoslavya'nın her yerinde tanınıyorduk. Saraybosna'dan müşterilerimiz vardı, hatta Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregovic ve grubu bize gömlek almaya gelirdi." diye konuştu.

Paris'e ilk adım ve moda dünyasındaki çalışmaları

Curi, dünya moda sahnesine adım atmak amacıyla 23 yaşında Paris'e gittiğini, burada ilk olarak küçük bir atölyede çalıştığını ancak daha sonra Hermes moda evinde işe başladığını aktardı.

Sean Connery gibi dünyaca ünlü yıldızlarla da çalıştığını belirten Curi, Connery'e çocukluğundan beri hayran olduğunu ve onunla tanıştığında kendisini bir James Bond filminde oynuyormuş gibi hissettiğini kaydetti.

Curi, Hermes'te çalışmaya başladıktan sonra dünyaca ünlü moda tasarımcılardan Thierry Mugler ile de tanışma fırsatı bulduğunu söyleyerek, 15 yıl boyunca Mugler ile işbirliği yaptığını ve bunun paha biçilmez deneyimler kazandığı bir dönem olduğuna işaret etti.

Mugler'in moda dünyasında büyük etkilerinin olduğunu ve bu sayede diğer bir moda tasarımcısı Azzedine Alaia ile de tanışma şansını elde ettiğini belirten Curi, "Alaia, haute couture'da bir efsaneydi. Ürettiği ürünlerin nadir bulunan bir benzersizliği vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Curi, Madonna, Monica Bellucci gibi yıldızlarla da çalışma fırsatı yakaladığını kaydederek, "Mugler, ünlü biri atölyeye geldiğinde ölçüm almam için beni çağırırdı." dedi.

"Üsküp benim için çok önemli bir yer"

Dünya moda sahnesinde elde ettiği zengin deneyimden sonra döndüğü Üsküp'te geleceğin tasarımcılarına ilham olmak istediğini belirten Curi, Eski Üsküp Çarşısı'nda Uluslararası Moda Enstitüsü "İzet Curi"yi kurduğunu aktardı.

Curi, atölyesinde geleceğin tasarımcılarını eğittiğini, onları gelişmeye ve üretmeye teşvik eden programlar uyguladığını vurgulayarak, "Üsküp benim için çok önemli bir yer. Bu bölgenin tüm Avrupa'ya genç tasarımcı kaynağı olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Geleceğin tasarımcılarına "kendilerine inanmaları ve kompleksli olmamaları" mesajı veren Curi, "Ben Gazi Babalıyım (Üsküp'te bir semt) ancak dünyanın en lüks moda evlerinde çalıştım. Mesleğinizi biliyorsanız nereli olduğunuz konusunda kompleksinizin olmasına gerek yok. Fikrinize inanın ve hayata geçirin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aida Cako - Kültür Sanat
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin D'sini bilmeyen ilimizde korkutan sarsıntı
Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.