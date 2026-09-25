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İZDOB 45. sanat sezonunu 1 Ekim'de 'IV. Murat' operasıyla açıyor

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İZDOB 45. sanat sezonunu 1 Ekim'de 'IV. Murat' operasıyla açıyor
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İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 45. sanat sezonunu 1 Ekim'de Okan Demiriş'in 'IV. Murat' operasının prömiyeriyle açacak. Eser, 1, 3 ve 5 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak; sezonda toplam 4 prömiyer yapılacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), 45. sanat sezonunu 1 Ekim'de Okan Demiriş'in "IV. Murat" operasının prömiyeriyle açacak.

Sultan IV. Murat'ın hükümdarlık dönemini merkezine alan eser, Osmanlı saray yaşamını, taht mücadelelerini ve dönemin siyasal atmosferini sahneye taşıyacak.

Eser, 1, 3 ve 5 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İZDOB'un 22 Nisan 2026'da dünya prömiyerini İzmir'de gerçekleştirdiği "W. A. Mozart Requiem" yeni sezonda 9 Ekim'de yeniden sahnelenecek.

Ken Ludwig'in "Bir Tenor Aranıyor" adlı komedisi de 17 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Ekim ayı konser programında "Antik Aryalar" da yer alıyor. Piyano eşlikli konser, 2 Ekim'de Elhamra Sahnesi'nde dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Sezonda 4 prömiyer

İZDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tolga İyiuyurlar, yeni sezonda 45. yıla özel 4 prömiyer gerçekleştireceklerini söyledi.

"IV. Murat" operasının 1 Ekim'de sahneleneceğini belirten İyiuyurlar, kasımda "Giselle" balesinin, sezonun ikinci çeyreğinde "Macbeth" operasının prömiyerini yapacaklarını, sezonu ise "Romeo ve Juliet" balesi prömiyeriyle tamamlayacaklarını ifade etti.

İyiuyurlar, 10'uncusu düzenlenecek "Efes Opera ve Bale Festivali" programının henüz oluşturulmadığını ancak 10. yıla özel daha kapsamlı bir etkinlik hazırlamak istediklerini dile getirdi.

Geçen sezon ilk kez Sardes Antik Kenti'nde eser sahnelediklerini anlatan İyiuyurlar, yeni sezonda Efes ve Sardes'in yanı sıra "Denizli Opera ve Bale Günleri"nde de etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.

"Salonlarımız biletler çıktığı gün doluyor"

İyiuyurlar, sanatseverlerin İZDOB'a gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi.

İzleyicilerin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını vurgulayan İyiuyurlar, "Salonlarımız, biletlerimiz çıktığı gün itibarıyla doluyor. O yüzden biz sanatçılar olarak bu yoğun ilgiden son derece mutluyuz. Onlara yaraşır bir programla kendimizi daha iyi nasıl gösterebiliriz arayışı içerisindeyiz." dedi.

İyiuyurlar, sanatseverlerle daha büyük sahnelerde buluşmayı arzuladıklarını ifade ederek, yeni sanat sezonunun güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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