Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası

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Bir okulun koridorunda iki öğrenci arasında “Sevgilime yan baktın” iddiasıyla başlayan tartışma şiddete dönüştü. Öğrencilerden biri, sınıf arkadaşına fiziksel saldırıda bulunurken yaşanan olay akran zorbalığını bir kez daha gündeme getirdi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, okul koridorunda meydana geldi. İddiaya göre öğrenciler arasında “Sevgilime yan baktın” meselesi nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öğrencilerden biri diğerine fiziksel saldırıda bulundu. İncelenen görüntülerde, saldırıya uğrayan öğrencinin koridorda kendini korumaya çalıştığı, bir süre sonra yere çömeldiği görülüyor.

SALDIRI YERDE DE DEVAM ETTİ

Görüntülerde saldırgan öğrencinin, diğer öğrenci yere çömeldikten sonra da karşısında durduğu ve saldırgan tavırlarını sürdürdüğü görülüyor. Olayın okul içerisinde gerçekleşmesi ise akran zorbalığı ve öğrencilerin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com