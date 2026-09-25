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Okul koridorunda "Sevgilime yan baktın" kavgası

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Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası Haber Videosunu İzle
Okul koridorunda 'Sevgilime yan baktın' kavgası
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Okul koridorunda “Sevgilime yan baktın” iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Öğrencilerden biri sınıf arkadaşını darp ederken, saldırıya uğrayan öğrencinin kendisini korumaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

Bir okulun koridorunda iki öğrenci arasında “Sevgilime yan baktın” iddiasıyla başlayan tartışma şiddete dönüştü. Öğrencilerden biri, sınıf arkadaşına fiziksel saldırıda bulunurken yaşanan olay akran zorbalığını bir kez daha gündeme getirdi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre olay, okul koridorunda meydana geldi. İddiaya göre öğrenciler arasında “Sevgilime yan baktın” meselesi nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öğrencilerden biri diğerine fiziksel saldırıda bulundu. İncelenen görüntülerde, saldırıya uğrayan öğrencinin koridorda kendini korumaya çalıştığı, bir süre sonra yere çömeldiği görülüyor.

SALDIRI YERDE DE DEVAM ETTİ

Görüntülerde saldırgan öğrencinin, diğer öğrenci yere çömeldikten sonra da karşısında durduğu ve saldırgan tavırlarını sürdürdüğü görülüyor. Olayın okul içerisinde gerçekleşmesi ise akran zorbalığı ve öğrencilerin güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYagmur Kocer:

Sizin amacnız milletin ahlâkını bozmak haber de kulandığınız resim görünce genel evi çekilmiş fotoğraf okuyunca öğrenci bu ülkede öğrenciler böyle mi okulu gidiyor veya siz böyle okul üniforma mı istiyorsunuz sizin yaptığınız marketlerin bozuk ürün satmasıyla aynı yöntemi farklı ikinizde milleti zehirliyor ahlâkını bozuyorsunuz RTÜK bu haberlere ne den müdahele kapatma cezası vermiyor haber yaparken böyle bir resim kullanmak zorunda mısın

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Haber YorumlarıPc Copat:

Sizin aklınız fikriniz giyim olmuş çocukların yaşadıkları umrunuz değil..milletin kapanmasına kimse karışmasın diyorlar ama aynı tipler aaaa şöyle giyinmiş böyle giyinmiş tribi çekiyorlar arkadaş problem bu değil çocuklar ne hale düşmüş ona bakın azcık

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