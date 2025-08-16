Istvan Szekely, Bodrum'da Gümüşlük Müzik Festivali'nde Konser Verdi

Macar piyanist Istvan Szekely, "22. Gümüşlük Müzik Festivali" kapsamında Bodrum'da konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında Szekely sahne aldı.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul'un destekleriyle Antik Taş Ocağı'nda gerçekleşen konsere, Bodrumlu klasik müzikseverler ilgi gösterdi.

Aynı zamanda eğitmen olan Istvan Szekely, 2 bin 500 yıllık taş ocağında Mozart, Debussy, Liszt ve Chopin'den eserleri icra etti.

Çok sayıda sanatseverin ilgiyle izlediği konser yoğun alkış aldı.

Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya'da 15 yaşından itibaren resitaller veren Szekely, uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü.