Istvan Szekely, Bodrum'da Gümüşlük Müzik Festivali'nde Konser Verdi

Güncelleme:
Macar piyanist Istvan Szekely, Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Bodrum'da antik taş ocağında Mozart, Debussy, Liszt ve Chopin eserlerini seslendirdi. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

Macar piyanist Istvan Szekely, "22. Gümüşlük Müzik Festivali" kapsamında Bodrum'da konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ve Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında Szekely sahne aldı.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi İstanbul'un destekleriyle Antik Taş Ocağı'nda gerçekleşen konsere, Bodrumlu klasik müzikseverler ilgi gösterdi.

Aynı zamanda eğitmen olan Istvan Szekely, 2 bin 500 yıllık taş ocağında Mozart, Debussy, Liszt ve Chopin'den eserleri icra etti.

Çok sayıda sanatseverin ilgiyle izlediği konser yoğun alkış aldı.

Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya'da 15 yaşından itibaren resitaller veren Szekely, uluslararası alanda birçok ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Kültür Sanat
500
