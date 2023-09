İstanbul Havalimanı'nda Türk Kahvesi Sergisi Açıldı

İstanbul Havalimanı'nda İGA ART tarafından düzenlenen 'For the Love of Coffee-Kahve Aşkına' sergisi ziyarete açıldı. Sergide Türk kahvesinin hikayesi ve kültürü yerli ve yabancı konuklara sunuluyor.