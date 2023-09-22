İstanbul Havalimanı'nda Türk Kahvesi Sergisi Açıldı

İstanbul Havalimanı'nda İGA ART tarafından düzenlenen 'For the Love of Coffee-Kahve Aşkına' sergisi ziyarete açıldı. Sergide Türk kahvesinin hikayesi ve kültürü yerli ve yabancı konuklara sunuluyor.

İstanbul Havalimanı çatısı altında yolcuları kültür ve sanat ile buluşturan İGA ART, Kurukahveci Mehmet Efendi tarafından hazırlanan "For the Love of Coffee-Kahve Aşkına" başlıklı sergiyi ziyarete açtı.

Türk misafirperverliğinin önemli sembollerinden Türk kahvesi ile kahvenin hikayesi, dış hatlar terminalinde yerli ve yabancı konukların beğenisine sunuluyor.

Açılışta konuşan İGA İstanbul Havalimanı Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İGA'nın temel değerleri arasında misafir odaklılığın en başta geldiğini belirterek, "Bu noktada, ilham aldığımız ve dünyaya sunmaya gayret ettiğimiz en önemli değer ise Türk misafirperverliği. Misafir, Türk toplumunda her zaman baş tacı edilmiş ve en güzel şekilde ağırlanmaya çalışılmıştır. Misafir memnuniyeti için yapılabilecek ne varsa en iyisi yapılmaya çalışılır." dedi.

İGA İstanbul Havalimanı'nın değerlerine işlenmiş misafirperverlik anlayışının, dünya havalimanları arasında fark oluşturduğunu dile getiren Büyükkaytan, şunları aktardı:

"İGA ailesi, bu anlayışı bir hizmet politikası haline getirmiş ve misafir memnuniyetini tüm paydaşlarıyla yükseltmeyi hedeflemiştir. Türk misafirperverliğinde önemli bir yeri olan Türk kahvesine dair bir sergiyi ağırlamak bu nedenle bizim için ayrıca anlam taşıyor. Bu vesileyle bize bu fırsatı verdiği için Kurukahveci Mehmet Efendi başta olmak üzere, sergimize emek veren tüm sanatçılarımıza, küratörlerimize ve değerli misafirlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

"Değerler sadece sanatçıların ürettikleri eserlerle karşınıza çıkanlar değildir"

İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülveli Kaya da Türkiye'ye ait bir değeri dünyayla buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydederek, "Değerler sadece sanatçıların ürettiği eserlerle karşınıza çıkanlar değildir. Kültürel değerler vardır ki, bunların oluşması çok uzun zaman alır. Kurukahveci Mehmet Efendi de imparatorluktan Cumhuriyet'e süre gelen, kendi çizgisinden ödün vermeyen, artık bu toprakların kültürel bir değeri olmuş gözüyle yaklaştığımız ve hak ettikleri kıymeti dünyayla buluşturmak için bugün burada sergiye yer verdik." ifadelerini kullandı.

Kahve kültürünün geçmişten bugüne kesintisiz bir şekilde gelme hikayesini anlatan serginin önemine dikkati çeken Kaya, "İGA ART'ın manifestosuyla da duruşuyla da çok örtüşen bir noktada sergi. Çünkü sanat aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıdır. Tıpkı dil gibi. Zaman, kültür değiştikçe sanat onun taşıyıcılığını da yapar." diye konuştu.

"Yurt dışında pek çok fuar ve festivalde Türk kahvesi sunumu, tanıtımı ve ikramı gerçekleştiriyoruz"

Kurukahveci Mehmet Efendi CEO'su Tuncer Akgün ise 152 yıllık geçmişiyle Türk kahvesi kültürünün yaşatılmasında ve dünyaya tanıtılmasına daima özen gösterdiklerini vurgulayarak, "2013 yılında Türk kahvesi kültürünün UNESCO tarafından 'İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası' listesine alınması için gayret gösterdik ve başarıya ulaştık. Her yıl yurt dışında düzenlenen pek çok fuar ve festivalde Türk kahvesi sunumu, tanıtımı ve ikramı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla 60'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarının altını çizen Akgün, "Avrupa ve Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede Türk kahvesi denince Kurukahveci Mehmet Efendi akla geliyor. Bu da bize Türk kahvesinin yaşatılması konusunda büyük sorumluluk yüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tuncer Akgün, Kurukahveci Mehmet Efendi'nin hikayesinin başladığı Eminönü Tahmis Sokak'ta geçen yıl açılan yeni Tahmis Binası'nın orta katında Türkiye'nin ilk kahve kütüphanesini açtıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kütüphanede Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca eserler, kahve meraklılarının ve kahve konusunda araştırma yapan herkesin ücretsiz kullanımına açıldı. Tahmis Binası'nın üst katında ise kurum ve ailemizin tarihçesini ele alan kalıcı bir sergi düzenledik. 152 yıldır bizi ayakta tutan kahveye borcumuzu ödememiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından serginin küratörlüğünü üstlenen Suna Altan, katılımcılara sergiye ilişkin bilgi verdi.

Sergi hakkında

Ziyaretçiler, dış hatlar terminalinde 15 Ocak 2024'e kadar sürecek sergiyle kahve tarımı ve üretiminin yanı sıra kahve kültürünün tarihi gelişimi, metinler, fotoğraflar, videolar ve Osmanlı dönemine ait kahve kavurma, öğütme ve pişirme gereçlerini görebilecek.

Alanda ayrıca dünyadan çeşitli kahve fincanları da sergileniyor.

Kurukahveci Mehmet Efendi tarafından hazırlanan "Bir Fincan Kahve İçin" isimli belgesel de sergi kapsamında gösterilecek. Belgesel, izleyiciyi dünyanın en büyük çiğ kahve üreticisi ülkelerde yolculuğa çıkarırken, kahve için çalışan insanların bilinmeyen hikayelerine ve küresel iklim değişikliğinin kahve tarımı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekiyor.