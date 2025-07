İstanbul Festivali'nde 'UpAllNight' Turnesinin En Büyük Sahnesi Kuruluyor

Dünya yıldızı Jennifer Lopez'in de konser vereceği İstanbul Festivali'nin sahnesi için 6 ayı aşkın süredir çok özel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Kurulumuna başlanan sahne, bugün dünya standartlarında A sınıfı olmasının yanı sıra hem Türkiye'nin en büyük sahnesi olacak hem de JLo'nun "Up All Night" turnesine en büyük sahne olarak damga vuracak.

Tümüyle Türkiye'de Üretilen 70 Tır Malzeme

Her şeyiyle Türkiye'de üretilen ve konseptini İstanbul'un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan alan İstanbul Festivali sahnesi, 70 tır dolusu ekipmandan oluşuyor. Tam 187 kişi tarafından kurulumuna başlanan sahnede 800 adet ışık kullanılacak; konserlerdeki ses, 184 adet line array hoparlör modülünden yayılacak ve 36 metreye uzanan ses kuleleri sayesinde festival alanındaki her bir izleyiciye ulaşacak.

Devasa Ölçülerde Sahne, 20.000 Piksel LED Ekran

İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, yaklaşık 12 insan boyuna denk gelen etkileyici yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Toplam 72 metre uzunluk ve 13 metre derinliğe sahip olan sahne, yalnızca boyutlarıyla değil, teknolojik donanımıyla da göz kamaştırıyor. 20 bin piksel çözünürlüğündeki dev LED ekran, sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştırarak izleyicilere benzersiz bir görsel deneyim sunacak. Sanatçılar, bu teknolojik altyapı sayesinde binlerce katılımcıya daha önce hiç olmadığı kadar yakın olacak. Kurulan ekran 9 adet 4K görüntü yüzeyi anlamına gelirken, konserler 17 adet 4K kamera tarafından ekrana yansıtılacak.

İstanbul'dan Bursa'ya Gidiş – Dönüş Kablolama

Görsellik açısından ateş rampalarının yanı sıra, 60 Watt gücünde 8 adet lazer kullanılacak. Tüm bu teknik ekipmanın enerjisini sağlayacak olan güç üniteleri 5,5 ayda üretildi. Sahnenin görsel ve işitsel şovu yansıtabilmesi adına kullanılan sinyal ve elektrik kablolarının uzunluğu, İstanbul'dan Bursa'ya gidip geri dönebilecek uzunlukta.

Sahne Tasarımı ve Detayları, JLo'nun Konser Kararını Etkiledi

İstanbul'a 2 adet kargo uçağı ile gelecek olan Lopez, kurulan bu sahnenin teknik detaylarını inceledikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi. Bu çerçevede JLo, 5 Ağustos akşamı için seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan çalışıyor.

"Erişilebilir Fiyatlarla Dünya Standartlarında Bir Festival Deneyimi Sunuyoruz"

Festivalin organizatörü Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nin CEO'su Özlem Adıgüzel, geçen 3 yılda milyonlarca insana ulaşarak keyifli anlar yaşattıklarını vurgulayarak, bu sene hem festival alanı hem de konser sahnesi olarak bambaşka bir İstanbul Festivali kurguladıklarının altını çizdi.

Özlem Adıgüzel, şunları dile getirdi : "Aralarında Jennifer Lopez ve Shaquielle O'Neal gibi alanlarında dünya yıldızı olan isimlerin yanı sıra ülkemizden onlarca sanatçıyı İstanbul Festivali için kurulan uluslararası standartlardaki, eşi benzeri olmayan sahnede, erişilebilir bilet fiyatlarıyla izleme fırsatı sunuyoruz. Bunun yanı sıra, iş birliği içinde olduğumuz markalarla deneyim alanları oluşturuyoruz. Lezzetler Alanında bütçe dostu fiyatlarla ziyaretçilere festival boyunca damak zevklerine uygun seçenekler sunuyoruz.

İstanbul Festivali, bu yıl gençler ve çocuklara özel hazırlanan aktiviteleriyle fark yaratacak. Festival kapsamında düzenlenecek espor turnuvaları, oyun tutkunlarını bir araya getirirken; FIBA onaylı 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası ise sahada yeteneklerini sergilemek isteyen sporculara ev sahipliği yapacak. Kazananlara özel ödüllerle taçlandırılacak bu etkinlikler, festival coşkusuna rekabetin heyecanını katacak. Çocuk alanında RopeLand, dikey rüzgar tüneli ve lunapark gibi birbirinden eğlenceli alanlar yer alacak. İstanbul Festivali'ni bu yıl, ülkemizi uluslararası alanda temsil eden bir markaya dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz."

"Sahne Tasarımı ve Tekniği, Lopez'in Kararını Olumlu Etkiledi"

İstanbul Festivali sahnesini kuran Koala Prodüksiyon'un CEO'su İbrahim Kandemir, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "İstanbul'un 7 tepesindeki 7 modern yapıdan, yani gökdelenlerden ilham aldığımız ve desen olarak da İstanbul'un simgesi olan laleyi tercih ettiğimiz, 36 metre yüksekliğinde, devasa LED ekrana sahip, ateşten lazere, ışıklardan ses efektlerine kadar her şeyiyle bambaşka bir sahne kuruyoruz. Bu sahne, bugüne kadar Türkiye'nin en büyük ve hatta Jennifer Lopez'in turnesinin en iddialı sahnesi olma niteliğini taşıyor. Lopez, tasarımımızı ve teknik detaylarımızı gördükten sonra İstanbul konserini planına aldı. Bu ölçekte ve teknolojide bir sahne Avrupa'daki büyük festivallerde ve Las Vegas gibi eğlence başkentlerinde deneyimlenebiliyor."

Focus İstanbul Hakkında

Focus İstanbul yurt içinde ve yurt dışında fuarcılık, kongre yönetimi ve etkinlik sektörlerinde, Türkiye ve dünya çapında konsepti itibariyle ilk ve tek olma niteliği taşıyan gıda, medya, yapı, otomotiv, tarım ve bilişim sektörleri başta olmak üzere 2000'in üzerinde projeyi hayata geçirmiştir. 30 yılı aşkın tecrübesi ve heyecanını, özümüzdeki birleştiricilikle kurguladığı İstanbul Festivali ile de kültür, sanat, espor, gastronomi ve eğlenceyi, farklı zevklere ve yaş gruplarına hitap eden bir çerçevede, erişilebilir fiyatlarla bir arada sunmaktadır.