İsa'nın çocukluğuna dair en eski kayıt, 2.000 yıllık bir parşömende bulundu ve İncil'de yer almayan bir mucizeyi ortaya çıkardı

Eski bir Mısır el yazmasında yer alan bu parşömen, İsa'nın çocukken "serçeleri canlandırma" mucizesini gerçekleştirdiğini gösteriyor. 2.000 yıllık bu papirüs, beş yaşındaki İsa'nın kil güvercinleri canlı kuşlara dönüştürdüğünü iddia ediyor.

Bu hikaye, 2. yüzyılda yazıldığı düşünülen Thomas'ın Çocukluk İncili'nin (IGT) bir parçası olarak kabul ediliyor. Kitap, İsa'nın çocukluğunu anlatıyor ve İncil'e dahil edilmemiştir.

Yakın zamanda keşfedilen bu papirüsteki el yazısının beceriksizliği, bunun 4. veya 5. yüzyıl Mısır'ında bir çocuk tarafından yazıldığını düşündürdü. Papirüs, Almanya'nın Hamburg Eyalet ve Üniversite Kütüphanesi'nde fark edilmeden duruyordu, ta ki uzmanlar metinde İsa'nın adını tespit edene kadar.

Humboldt-Universität zu Berlin (HU), bunun "araştırma alanı için önemli bir keşif" olduğunu belirtti. HU'dan Dr. Lajos Berkes, "El yazısı çok beceriksiz olduğu için bunun günlük bir belge olduğu düşünülüyordu," dedi. "Metinde 'İsa' kelimesini fark ettik ve diğer papirüslerle karşılaştırarak bunun günlük bir belge olamayacağını anladık."

IGT hikayesine göre, İsa beş yaşındayken babası Yusuf, onu bir dere kenarında kil serçeler yaparken yakaladı. Yusuf, oğlunu Şabat gününde kil şekillendirdiği için uyardı. Bunun üzerine İsa, kil figürlere "canlı kuşlar olarak uçmaları" talimatını verdi.

Papirüs parçası dört inç uzunluğunda ve iki inç genişliğinde olup, toplamda 13 satır içeriyordu. El yazısının beceriksizliği ve düzensiz satırlar, bunun bir okulda veya dini bir toplulukta yapılan bir sınıf çalışmasının parçası olduğunu düşündürdü.

Bu belgenin Hamburg'daki kütüphaneye ne zaman ulaştığı bilinmemektedir. Dr. Macedo, belgenin 2001'den sonra envantere alındığını belirtti. Papirüsün, 1906 ve 1913 yılları arasında Alman Papirüs Karteli aracılığıyla edinilmiş olabileceğini düşünüyor.

Bu arada, antik Kudüs'teki araştırmalar, Kral Uzziah tarafından inşa edilen ve İncil'de ima edilen bir duvarın gerçek olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar, yıllarca Yahuda'yı yöneten Hezekiah'ın, komşusu İsrail Krallığı'nın Asur İmparatorluğu tarafından yok edilmesine tanık olduktan sonra bu duvarları inşa ettiğini düşünüyorlardı.