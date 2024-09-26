İş Sanat 25. Sezonunu Güher-Süher Pekinel ile Açıyor

İş Sanat, yeni sezon programına Güher- Süher Pekinel ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 7 Kasım Perşembe akşamı vereceği konserle başlıyor. Yerli ve yabancı birçok önemli müzisyen ve müzik topluluğu İş Sanat dinleyicileriyle buluşacak. Yeni sezon biletleri ise 2 Ekim tarihinde satışta olacak.

İş Sanat yeni sezon programını bir basın toplantısı ile tanıttı. Toplantıda konuşan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, yeni sezon için "Bu sezonumuzda da ülkemizden ve dünyadan çok önemli sanatçılar, orkestralar, genç yetenekler, şiir-hikaye dinletileri İş Sanat izleyicileri ile bir araya geliyor. Yeni sezonumuzda sahne etkinliklerimizle birlikte müzelerimizdeki faaliyetlerimiz de sürüyor. Eminönü'ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde yakın zamanda açılan sergilerimizin ardından, birinci yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzemizin de 'Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler' başlıklı yeni süreli sergisini açmak için gün sayıyoruz. İş Sanat, konser programı, müzeleri ve galerileri ile sanatseverlerle buluşmaya hazır" dedi.

TURAÇ: KLASİK MÜZİĞİN EN ÖNEMLİ SANATÇILARI VE TOPLULUKLARI SAHNEMİZDE OLACAK

İş Sanat'ın 25'inci sezonunun farklı beğenilere hitap eden zengin bir içerik anlayışıyla hazırlandığını ifade eden Sanat Yönetmeni Defne Turaç, "Yeni sezonda klasik ağırlıklı bir müzik yapıyoruz ama onun yanı sıra her beğeniye uygun bir program hazırlamaya çalışıyoruz, onun için skalamız geniş. Klasik müzik, caz ve dünya müziği, yerli projeler, çocuk oyunları, şiir ve hikaye dinletileri gibi birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Bu sene sezonumuz Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Güher- Süher Pekinel ile 7 Kasım'da başlayacak. Daha sonrasında ise klasik müziğin en önemli sanatçıları ve toplulukları sahnemizde olacak. Bunların yanı sıra yerli projelerimiz var. Zuhal Olcay, Gaye Su Akyol, Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan gibi kıymetli sanatçılarımızla çeşitli projeler hazırladık. Düzenli içeriklerimize yine devam edeceğiz. Bu sene 5 yeni prodüksiyonla Mehmet Birkiye, Atilla Birkiye ve Serdar Yalçın'ın hazırladığı 5 yeni şiir ve hikaye dinletimiz olacak. Parlayan Yıldız'larımız var, bu sene başvurularımız rekor sayıya ulaştı. Biz, kariyerinin başında olan genç müzisyenleri salonumuzda bir konser verme imkanı sunuyoruz. Bunun için de bir başvuru açıyoruz. Sonrasında o başvurulardaki genç müzisyenlerin içinden 20 tanesini seçiyoruz ve bütün bir sezon boyunca bir resitalle programımıza katılıyorlar" diye konuştu.

GÜHER VE SÜHER PEKİNEL, AÇILIŞ KONSERİNDE BİFO İLE SAHNEDE

İş Sanat, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli piyanistlerden Güher ve Süher Pekinel ve şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 7 Kasım Perşembe, 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda vereceği konser ile yeni sezonunu açıyor. 1984 yılında orkestra şefi Herbert von Karajan'ın Salzburg Festivali'ne davet etmesiyle başlayan dünya çapındaki kariyerleri boyunca ulusal ve uluslararası müzik çevrelerini kendilerine hayran bırakan ikili, konserde Francis Poulenc'in iki piyano konçertosunu seslendirecek. Leonard Bernstein'ın Candide Uvertürü ile başlayacak konser, Ludwig van Beethoven'ın 7. Senfonisi ile sona erecek.

ALFREDO RODRÍGUEZ TRİO İŞ SANAT'TA

2015 Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul) ile İş Sanat programında yerini aldı. 2006 yılında Montreux Caz Festivali'nde efsanevi müzisyen Quincy Jones ile tanışarak aynı sahneyi paylaşmaya başlayan Alfredo Rodriguez kariyeri boyunca Siedah Garrett, Tan Dun, Richard Bona gibi caz dünyasının önemli isimleriyle birlikte konserler verdi. Ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küba folk müziğinin harmanlandığı bir repertuvar ile Alfredo Rodríguez Trio konseri, 26 Kasım Salı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşacak

LES TALENS LYRİQUES, ZOLTAN DARAGO İLE SAHNEDE

Şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset tarafından 1991 yılında kurulan Les Talens Lyriques ile Philip Glass'ın Akhnaten operasında gösterdiği başarılı performansla adını duyuran Macar kontr-tenor Zoltan Darago, Johann Sebastian Bach'ın alto ses için yazdığı aryalarından oluşan Bach Arias for Alto projesiyle 5 Aralık Perşembe 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda ilk kez seyircisiyle buluşacak. Darago, erken Barok dönemden Romantizmin başlangıcına kadar uzanan geniş bir vokal ve enstrümantal repertuara sahip olmasıyla biliniyor. Avrupa müzik mirasının nadir veya az bilinen eserlerini sanatseverlerle buluşturan topluluk, opera dünyasının genç yıldızlarından Darago'ya eşlik edecek.

GRAMMY ÖDÜLLÜ PATRİCİA KOPATCHİNSKAJA ENSEMBLE RESONANZ İLE İŞ SANAT'TA

Grammy ödülü dahil olmak üzere kariyerine birçok ödül sığdıran Patricia Kopatchinskaja teatral sahne performansını 29 Ocak Çarşamba akşamı İş Kuleleri Salonu'na taşıyacak. Kopatchinskaja bu konserde Avrupa ve dünya turnelerinin yanı sıra Hamburg'da bulunan Elbphilharmonie'de yirmi yılı aşkın süredir 'Resonanzen' konser serisini başarıyla sürdüren Ensemble Resonanz ile bir araya gelecek. Leoš Janácek, Béla Bartók ve Pauline Oliveros'un eserlerinden bir kolaj ile açılacak konserin repertuvarında Dai Fujikura, J. S. Bach ve Felix Mendelssohn'un eserleri yer alıyor.

KEMANCI GİUSEPPE GİBBONİ, I SOLİSTİ Dİ PAVİA İLE TÜRKİYE'DE

Çellist Enrico Dindo tarafından 2001 yılında kurulan ve yirmi yılı aşkın süredir dünyanın en önemli konser salonları ile festivallerinde müzikseverlerin beğenisini kazanan I Solisti di Pavia, 26 Şubat Pazartesi akşamı İş Sanat seyircisi ile buluşacak. Baroktan çağdaş müziğe uzanan geniş bir repertuvara sahip topluluk, 2021 Paganini Ödülü'nün sahibi genç keman virtüözü Giuseppe Gibboni ile birlikte konser verecek. Ottorino Respighi'den 'Antiche danze ed arie per liuto, Suite n.3' ile başlayacak konserde Paganini'nin üç bestesi ile Verdi'nin mi Minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirilecek.

CHAARTS CHAMBER ARTİSTS'TEN 'THE AMERİCAN BEAUTY PROJECT'

2010 yılında kurulan CHAARTS, Avrupa'daki farklı yaylı dörtlülerinin üyelerinden oluşuyor. Dünyaca ünlü sanatçılar ile yaptıkları ortak çalışmalar ve enerjik performansları ile klasik oda orkestrası tanımını farklılaştıran topluluk, ünlü rock grubu Grateful Dead'in aynı isimli albümünden ilham alan 'The American Beauty Project' kapsamında 17 Nisan Perşembe saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda olacak. David Castro Balbi (keman), Vanessa Looss (soprano) ve Axel Herrig'in (bariton) topluluğa eşlik edeceği konserde Gershwin ve Piazzolla'nın eserleri ile 20. yüzyılın ilk yarısından popüler Broadway ve caz parçaları seslendirilecek.

MÜZİSYEN ANNE-OĞUL İŞ SANAT'TA

İş Sanat 8 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek olan Anneler Günü Resitali'nde müzik dünyasından önemli bir çifti ağırlıyor: Ünlü piyanist Elena Bashkirova ve keman sanatçısı Michael Barenboim. Biri uzun yıllardır klasik müzik dünyasının büyük bir beğeniyle takip ettiği, diğeri aynı dünyada kendisine adım adım sağlam bir yer edinen anne-oğul müzisyenler, bu özel konser için İş Sanat seyircileri ile buluşacak.

ZUHAL OLCAY İLE 'KÜÇÜK BİR ÖYKÜ BU'

Tiyatroda olduğu kadar müzik sahnesinde de kendine has tarzını ortaya koyan Zuhal Olcay, hayatına dokunan şarkıları hikayeleriyle birlikte seyircisiyle paylaşacak. Olcay, cazdan kabareye uzanan geniş bir yelpazede hazırladığı repertuvarını, 22 Kasım Cuma akşamı İş Kuleleri Salonu'nda seslendirecek.

MOR VE ÖTESİ, AKUSTİK PERFORMANSLA SAHNEDE

Türk rock müziğinde kendine güçlü bir yer edinmiş olan Mor ve Ötesi, akustik bir performansla İş Kuleleri Salonu'na konuk oluyor. Grup, klasikleşmiş eserleri ve özgün müzikal tarzı ile 11 Aralık Çarşamba 20.30'da İş Sanat seyircilerinin karşısında olacak.

MİNİK SANATSEVERLER İŞ SANAT'TA

İş Sanat'ın geçen sezon büyük bir ilgi gören müzikli çocuk oyunu 'Pat Pat Patara', yeni sezonda da sahnelenmeye devam edecek. Yekta Kopan'ın yazdığı ve Lerzan Pamir'in yönettiği oyun, çocukları antik dünyanın gizemli atmosferine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Sahnede oyunculara canlı bir orkestranın da eşlik ettiği 'Pat Pat Patara' bu sezona 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar tarihlerindeki temsilleri ile merhaba diyecek.

65 YAŞ ÜZERİ İZLEYİCİLER İÇİN 50 TL'DEN SATIŞA SUNULACAK

25'inci sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden ve İş Kuleleri Salonu ana gişeden; öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilecek. Biletler Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 50 TL'den satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı.

PARLAYAN YILDIZLAR SAHNEDE

İş Sanat'ın, genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar programı 25'inci sezonda da devam ediyor. Genç sanatçıları müzikseverlerle buluşturan ve gelecek vadeden yeteneklere ışık tutan Parlayan Yıldızlar konserleri kasım ayından itibaren İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

YEPYENİ DİNLETİLER EDEBİYATSEVERLERİ BEKLİYOR

İş Sanat seyircisiyle buluşturduğu ücretsiz etkinliklerini konserlerin yanı sıra edebiyatta da izleyicisine taşıyor. Edebiyatın usta şair ve hikayecilerinin unutulmaz eserlerinin müzik ile buluştuğu dinletiler bu sezon yeni prodüksiyonlarla devam edecek. Mehmet Birkiye ve Atilla Birkiye'nin sahneye hazırladığı dinletiler aralık ayından itibaren İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek.