İş dünyası ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Batı Karadeniz çıkarması

BARTIN - Türkiye'deki iş dünyasının ve cemiyet hayatının tanınan isimleri, bu yıl yurt dışı yerine Batı Karadeniz bölgesine düzenlenen tura katıldı. 2 günlük geziye çıkan ünlü isimler, gezinin ilk gününde Amasra'yı gezerken, yarın ise Safranbolu'yu gezecek.

Aralarında iş dünyasında ve cemiyet hayatında tanınan isimlerin yer aldığı 14 kişilik grup, her yıl dünyanın farklı ülkesine düzenlenen turistik turlar yerine bu yıl ilk kez Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesine düzenlenen geziye katıldı.Boğaziçi Üniversitesi 1978 yılı mezunlarından oluşan ve aralarında iş adamı, iş kadınlarının yanı sıra akademisyenlerin de yer aldığı grup, 2 günlük gezi programının ilk gününde, Bartın'n Amasra ilçesini gezdi. Aziz Zapsu, Ali Manisalı, Vedat Bayram, İnci Şener, Seyhan Yaşar, Behice Ertenü, Kemal Kılıçbay gibi isimlerin de aralarında bulunduğu grup, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından gördü. Şehir Müzesi önünde Amasra Kaymakamı Kadir Perçi tarafından karşılanan gruba, Amastris Antik KentiKazı Çalışmalarını yürüten ekibin başkanı olan ve BARÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam ile Amasra müzesi Müdürü Baran Aydın ve müze çalışanları tarafından sergilenen ürünler hakkında bilgiler verildi. Kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanda da gezdirilen grup, tekne ile de deniz turu yaptı.

Amasra'nın meşhur balık ve salatasının da tadına bakan grup, şehrin eşsiz doğasını, tarihi ve turistik sokaklarında da dolaşarak, yöre kültürü hakkında bilgiler aldı.

Amasra'nın denizi, doğası, tarhi ve tursitik yapısını çok beğendiklerini belirten ünlü isimler hayran kaldıkları Amasra'ya tekrar geleceklerini ifade etti. Gezide yer alan ve İşadamı Cüneyt Zapsu'nun ağabeyi olan Aziz Zapsu, Safranbolu ve Amasra'yı çok beğendiğini belirterek, "Hayran hayran geziyoruz. Öğreneceğimiz, gezip göreceğimiz çok yer olduğunu görüyoruz. Memleketi tanımadığımızı anlıyoruz. Artık biz belirli bir yaşa geldik, bundan sonra gençlere düşüyor, memleketi bilip tanımak, takip etmek ve geliştirmek. Amasra dışarıda çok bilinen bir yer değil doğrusu. Ama biz bilmezsek, yabancıya nasıl anlatacağız. Gezintimiz çok güzel gidiyor. İlçe gibi müze de çok güzel" dedi. İşadamı Vedat Bayrak, 'Bu güzel şehri ziyaret ettim. Her şey çok güzel. Bir kanaviçe gibi örülmüş. Ama zaten yüzyıllardır böyle. Bu güzel şehre sahip çıkılmış, hem yöre halkı olarak, hem de devlet olarak" diye konuştu.

Darrüşşafa sınavları için çağrı

Darrüşşafaka Lisesi mezunu olduğunu ve Darrüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu belirten İşadamı Bayrak, Bartın, Karabük, Zonguldak gibi bölge illerindeki öğrencilere seslenerek, "26 Mayıs'ta Darrüşafaka'ya öğrenci giriş imtihanları yapılacak. Darrüşşafaka kolej düzeyinde eğitim veren, anne veya baba kaybı yaşamış 4. Sınıf talebelerimize fırsat eşitliği tanıyan bir kurum. Her boyutuyla ülkemize düzgün insanlar yetiştiren çok iyi bir kolej eğitimi veren bedava her şeyin sağlandığı bir okul. Bu bölgedeki, özellikleri uyan talebelerimizi, 26 Mayıs'taki imtihana girmelerini tavsiye ediyoruz. İsteyenler bana milli eğitim müdürlüğü, kaymakamlık ve cemiyetimiz üzerinden bana da ulaşabilir" diye konuştu.