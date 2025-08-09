İş Bankası'nın 'Mavinin İzinde' Sergisi Gelibolu'da Sanatseverlerle Buluştu

TÜRKİYE İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki deniz peyzajlarından derlenen 'Mavinin İzinde' seçkisi, Gelibolu'daki sanatseverlerle buluştu. Bu kapsamda İş Sanat'ın Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturduğu 'Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri', Türk resim sanatının temsilcilerini Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir araya getirdi.

Koleksiyondaki deniz peyzajlarından derlenen 'Mavinin İzinde' başlıklı seçki, 9-10 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Bankası Gelibolu Şubesi'nde sergilendi. Seçkide 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Müstahkem Mevkii Ressamlığı görevinde bulunan Mehmet Ali Laga ve Gelibolu doğumlu Elif Naci'nin yanı sıra Hasan Vecih Bereketoğlu, İbrahim Safi, Adil Doğançay, Ercümend Kalmuk ve Hikmet Onat'ın eserleri yer aldı. Seçkinin en ilgi çeken parçası ise Feyhaman Duran'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü mavi gözleri ve kararlı bakışlarıyla resmettiği 'Kalpaklı Atatürk' portresi oldu.

İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten'in ev sahipliğinde açılan sergide sanat tarihçi Doç. Dr. Ayşe Köksal sanatçılar ve eserler hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Sergide çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlendi.

BİR SONRAKİ DURAK, AFYON KOCATEPE OLACAK

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programları kapsamında hayata geçirilen Anadolu Sergileri'nin Gelibolu'daki açılış konuşmasını İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten yaptı. "Koleksiyonumuzun en değerli parçalarından, Feyhaman Duran'ın 'Kalpaklı Atatürk' portresi başta olmak üzere, kıymetli sanatçılarımızın eserlerinden oluşan bu özel seçkiyi Gelibolu'da ziyaretçisi ile buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz" diyen Üreten, "Bu anlamlı sergiyle, başta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale Savaşı'nın tüm kahramanlarını da saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.

Üreten, "İş Bankası 1940 yılından beri sanat eseri alıyor. Bugün sayıları 2 bin 800'e ulaşan geniş bir koleksiyona ulaşmış durumda. Bu değerli koleksiyon, İş Bankası'nın Resim Heykel Müzesi çatısı altında sanatseverlere sunuldu. Resim Heykel Müzesi'nin gördüğü ilgi ve Türk resminin gerçek bir panoraması olan koleksiyonu Türkiye çapında paylaşabilmek üzere çeşitli imkanlar araştırıyoruz. Bu çerçevede de süreli sergilerimiz var. Onları ülkenin değişik şehirlerine taşıyoruz. Anadolu'ya taşımanın çeşitli zorlukları var. Onun için de belirli sürelerde, belirli adette şehre ancak gidebiliyorsunuz. Bu kapsamda daha büyük bir kapsayıcılıkla, hızlı ilerleyebilmek üzere Anadolu sergileri projesini başlattık" diye konuştu.

Doç. Dr. Ayşe Köksal ise "Sergideki eserlerin en önemlisi aslında Feyhaman Duran'ın 'Kalpaklı Atatürk' portresi. Zaten onun açılışı yaptık. Çünkü özellikle onun gözlerinde hem umut dolu hem biraz yorgun mavinin yansıması üzerine diğer eserler seçilmiş. Bence serginin en önemli özelliklerinden bir tanesi anlaşılması kolay gibi gözüken eserleri" ifadelerini kullandı.

Anadolu Sergileri'nin bir sonraki etkinliği, 23-24 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Bankası Kocatepe Şubesi'nde düzenlenecek.