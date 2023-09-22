Irak'taki Osmanlı döneminden kalma Zaho Çarşısı restore edildi

BEKİR AYDOĞAN - Irak'ın Duhok kentine bağlı Zaho ilçesinde bulunan Osmanlı döneminden kalma 140 yıllık Zaho Çarşısı, aslına uygun restore edilerek yeniden hizmete açıldı.

Türkiye sınırında yer alan Zaho'daki tarihi çarşının restorasyon çalışmalarına Ekim 2022'de başlandı ve bunun için 1 milyar 180 milyon dinarlık (750 bin dolar) bütçe ayrıldı.

Bölgenin tarihi ve kültürel mirası konumundaki çarşıda yoğun olarak kadınların el sanatları ürünlerinin satıldığı 130 dükkan bulunuyor.

Sadece kültürel değeri el işçiliği ürünleri satılıyor

Zaho Kültür ve Tarihi Eserler Müdürü Muhammed Ahmed Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret noktalarından biri olması beklenen çarşının 140 yıl önce inşa edildiğini belirtti.

Yusuf, "Yıkılmak üzere olan çarşıyı yeniden onararak şehrin hizmetine sunduk. Burada her türlü eşya satılmıyor. Sadece kültürel değeri olan ve el işçiliği ürünler bulunuyor. Bu şekilde şehrin tarihine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz." dedi.

Çarşının kadın esnafından Nevruz Cafer de el işçiliğiyle kıyafet, şapka ve eldiven yaptığını belirterek burada iş imkanı sağlanmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Çarşıda kadınların dükkan işletmesinden de memnuniyet duyduğunu dile getiren Cafer, bu durumun çarşıya renkli kattığını ifade etti.

Cafer, "Buraya Irak'ın farklı bölgelerinden ve ülke dışından turist gelmesini bekliyoruz. Daha önce internet üzerinden satış yapıyordum ancak bu çarşının açılmasıyla turistlere de ürün satabileceğimi düşünerek buraya geldim." diye konuştu.

Çarşının müdavimleri eski günleri yad etmeye geliyor

Tarihi çarşının müdavimlerinden İbrahim Süleyman Sindi, arkadaşlarıyla çarşıya gelip oturduklarını ve buranın eski günlerini yad ettiklerini söyledi.

Çarşının sakin ve huzurlu bir yer olduğunu söyleyen Sindi, Irak'ın muhtelif şehirlerinden turistlerin buraya ilgi gösterdiğini belirtti.

İsveç'ten Zaho'ya gelen ve çarşıyı ziyaret eden Enisa Abdulhamid ise, "Çarşının restore edildiğini öğrenince gelip görmek istedim. Çocukken buraya gelirdik, o zamanlar karanlıktı. Onarılması bizi mutlu etti, eski günlere gittik. Gelmişken biraz da alışveriş yaptım." ifadelerini kullandı.