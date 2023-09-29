Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 15. Taşkent Uluslararası Film Festivali başladı. Festivalde Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu başkanlığında birçok sanatçı ve yetkili yer aldı. Festival, Özbek sinema sanatının 115. yılını kutlarken, Türk Film Gecesi etkinliği de düzenlenecek.

" İpek Yolu'nun İncisi 15. Taşkent Uluslararası Film Festivali", Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

50'ye yakın ülkeden 300'den fazla sinema sanatçısının yer aldığı festivalin açılışına, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu başkanlığında çok sayıda sanatçı ve yetkili katıldı.

Açılışını ünlü Fransız sinema sanatçısı Frederic Diefenthal'ın yaptığı festivalde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımcılara gönderdiği kutlama mesajını Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Sosyal Kalkınma Dairesi Başkanı Adil Abdurahmanov okudu.

Mirziyoyev, mesajında, 65 yıllık geçmişe ve geleneklere sahip olan Taşkent Uluslararası Film Festivali'nin 2021'de "İpek Yolu'nun İncisi" adı altında uzun bir aradan sonra yeniden canlandırıldığını belirterek, "Barış, aydınlanma ve kalkınma için" sloganıyla düzenlenen festivalin sinema sanatı için önemli bir platform olacağını ifade etti.

Festivalin Özbek sinema sanatının 115. yılının kutlandığı günlerde düzenlenmesinin de ayrıca sembolik önem taşıdığını belirten Mirziyoyev, sinema dünyasında bu film festivaline olan ilginin giderek arttığını ve bunun sevindirici olduğunu vurguladı.

Festival öncesinde Özbekistan'da yılın en iyi filmi, en iyi erkek ve kadın oyuncuları ile en iyi yönetmeni belirlendi. Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, yılın en iyi kadın oyuncusu seçilen Rana Şadiyeva'ya ödülünü takdim etti.

Açılışta çeşitli gösteriler ve halk oyunları sergilendi, Türk şarkıcı Ayla Çelik şarkı söyledi.

Festival filmleri, Taşkent, Semerkant, Buhara ve Hive şehirlerinde izleyicilerle buluşacak.

Türkiye'den çok sayıda yönetmen ve oyuncunun katıldığı festival kapsamında, son dönemde uluslararası film festivallerinde ödül alan filmlerin gösterileceği "Türk Film Gecesi" düzenlenecek.

Festival, 2 Ekim'de sona erecek.