İpek Yolu’nun Ezgileri konseri CSO Ada Ankara’da sanatseverlerle buluştu

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Ankara'da " İpek Yolu'nun Ezgileri" konseri, başkentli sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği ortaklığında, Türkiye Kültüryolu Festivali kapsamında, CSO Ada Ankara'da " İpek Yolu'nun Ezgileri" konseri düzenlendi. Konserde, piyanoda Jiao Li, kemanda Hasan Gökçe Yorgun yer alırken, Tianyi Ma ise dans performansı sergiledi. Konsere, Ankaralı ve Çinli sanatseverler tarafından büyük ilgi gösterildi.

Geleneksel müziğin çağdaş sahne anlayışıyla buluştuğu programda, İpek Yolu'nun ritmik zenginliğini yansıtan performanslar sergilendi.

Etkinlikte sanatseverler, müziğin kendine özgü ritmik yapısını ve müzikal dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı