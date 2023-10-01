İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatan film vizyona girdi

Verway'in yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Murat Aktaş'ın yönettiği 'Her Şeye Rağmen' filmi, İlhan Doğan'ın dramatik hayatını konu alıyor. İlk galasını İstanbul'da yapan film, ikinci galasını ise Adana'da gerçekleştirdi. İlhan Doğan, annesinin kabrini ziyaret ederek verdiği sözü yerine getirdi. Filmin ikinci galasına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve oyuncular da katıldı.

Yapımcılığını Verway'in yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı ve Avrupa'da "Müthiş Türk" olarak anılan İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatan "Her Şeye Rağmen" filmi vizyona girdi.

İlk galasını İstanbul'da yapan filmin ikinci galası ise hikayenin başladığı yer ve İlhan Doğan'nın memleketi olan Adana'da gerçekleşti. Gala öncesi smokinlerini giyen İlhan Doğan annesinin kabrini ziyeret etti ve "Anneme verdiğim sözü bu filmi çekerek yerine getirdim" dedi.

Uzun yıllar Almanya'da "Müthiş Türk" olarak anılan, hayatı dramatik olaylarla dolu olan iş insanı İlhan Doğan'ın hayatı konu alan ve başrolünü Erkan Peketkaya'nın oynadığı "Her Şeye Rağmen" filmi seyircisi ile buluştu.

Sinema eleştirmenlerinin yanı sıra seyirciden de büyük beğeni toplayan ve kısa zamanda adından söz ettiren filmin ikinci galası ise Adana'da 01 Burda Avm Performans Gösteri Merkezi – PGM'de düzenlendi.

Adanalıların büyük ilgi gösterdikleri filmin galasına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nurdan Karalar'ın yanı sıra filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya ile oyunculardan Barbara Sotelsek, Meral Perin Yüzgüleç ve gerçek hayat hikayesi konu edilen İlhan Doğan katıldılar.

İlhan Doğan, galaya katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Annesine verdiği sözü tuttu…

Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a kadar uzanan dramatik ve başarılı hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılan İlhan Doğan smokinini giyerek galadan önce annesi Firdevs Güvenaltın'nın kabrini ziyaret etti onun için dualar etti.

İlhan Doğan, vefatından önce annesinin eşi tarafından iftira ve haksızlıklara uğradığı için namusunun iffetinin lekelendiğini ve kendisine yapılan haksızlıkların gerçek yüzünün herkes tarafından öğrenilmesini istediğini söyleyerek "Anneme verdiğim sözü tuttum.

Bütün gerçekleri öğrenerek onun namuslu iffetli bir kadın olduğunu bu filmdeki gerçek hayat hikayem sayesinde tüm ailem, akrabalarım ve hatta dünya biliyor artık. Annem huzur içinde uyuyacak.

"Her Şeye Rağmen" filminin asıl final sahnesi de benim anemin kabrini ziyaret etmemedir" dedi.

Filmin finalinde galanın sunucusu Deray Yurdakul dramatik filmin hikayesinden etkilendiğini söyleyerek gözyaşlarını tutamadı. Sahnede duygulu anlar yaşayan İlhan Doğan kadar izleyiciler de gözyaşlarına boğuldular.