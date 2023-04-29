İLEV'ten 50 yılını dolduran gazetecilere onur plaketi

CEREN BALA TEKE

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV), meslekte 50'nci yılını dolduran gazetecilere "Meslekte 50 Yıl Onur Plaketi" verdi. Törende konuşan İLEV Başkanı Ali İnandım, "Törenimiz ustaların ustalara saygı törenine dönüşebilir, değerli ustalar biz mesleğimizi bugüne taşıdığınız için size vefa borcumuzu ödemekle yükümlüyüz" dedi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı (İLEV), mesleğinde 50 yılını dolduran gazetecilere "Meslekte 50 Yıl Onur Plaketi" verdi. Gazeteciler Cemiyeti'nin katkılarıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen ödül töreninde gazetecilerin yanı sıra Ankara Üniversitesi bünyesindeki gazete, sinema, radyo ve reklamcılık atölyelerinde çalışan genç iletişimcilere de "Emek Ödülleri" verildi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Mahmut Tali Öngören Sinema Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, İLEV Başkanı Ali İnandım, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Keskin ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı katıldı.

Törende açılış konuşması yapan İLEV Başkanı Ali İnandım, şöyle konuştu:

"Pandemi, enflasyon rahatsızlığı, tarihte benzeri varsa da bilmediğimiz 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremiyle başlayan deprem fırtınası felaketlerini yaşadık. Bu süreç boyunca mesleğimiz açısından iyi bir sınav vermedik. Yeni algı yönlendirme yöntemlerinin derinliğine karşın sığ içerik ve uygulamalarla kamu yararından uzaklaşan kitle iletişim araçları toplumsal tahribatı çok yüksek birer nükleer bombaya dönüştü. Yalanla gerçeğin doğruyla yanlışın ayrımları silikleşti. Salgından bu yana yamaçtan kopan kaya parçası gibiyiz. Her olumsuz gelişmeden sonra daha da hızlanarak aşağı düşüyor çiğnenmedik ilke kural bırakmıyoruz.

"ÇIRAKLAR DA KENDİ ÇIRAKLARINA İNSANLIĞINI YİTİRMEMİŞ BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN MÜCADELE EDECEK"

Usta çırak ilişkisi son 30 yıldır elimizden kayıp gidiyor. Törenimizin amacı bu ruhu anımsatıp, yeniden canlandırmak. Bugün misafirimiz olan ustalar, askeri darbeler, bitmeyen ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan bir dönemi sırtlayıp bize devrettiler. Onlara vefa borcumuz her zaman bakidir. Yarının ustaları olacak çıraklar da kendi çıraklarına insanlığını yitirmemiş bir dünya bırakmak için mücadele edecek. Arkalarında yüklerini hafifletmek için ustaları duracak. Yeni sistem tamamen gençlerin yaşadığı ve bildiği bir sistem oluyor. Ustalar ve çıraklar yer değiştirecek gibi. Törenimiz ustaların ustalara saygı törenine dönüşebilir, değerli ustalar biz mesleğimizi bugüne taşıdığınız için size vefa borcumuzu ödemekle yükümlüyüz."

"MESLEKTE 50 YIL ONUR GÜNÜ ETKİNLİĞİ FAKÜLTEMİZ AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİ VE DEĞERLİDİR"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Keskin de şöyle konuştu:

"1965 yılında UNESCO ve Gazeteciler Cemiyeti'nin kararıyla Basın Yayın Yüksek Okulu (BYYO) adıyla kurulan iletişim fakültesi Türkiye'de alanında üniversite düzeyinde dört yıllık eğitim veren ilk kurum olma özelliğini taşıyor. 1992'de BYYO iletişim fakültesine dönüştürülmüş bugün üç bölümüyle akademik çalışmalarına, eğitim ve öğretim hayatına devam ediyor. 2000 yılından bu yana düzenlediğimiz meslekte 50 Yıl Onur Günü etkinliği fakültemiz açısından çok kıymetli ve değerlidir. Mesleğimizi sevdirdiğiniz, deneyimlerinizden faydalanmamızı sağladığınız ve öncülük ettiğiniz için siz değerli ustalarımıza teşekkür ediyoruz."

"BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GELİŞTİĞİ, ÖZGÜR BİR İLETİŞİM ORTAMINA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi kurucusu ve Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş ise şunları söyledi:

"İletişim Fakültesi'nin kurucularından biri ve 20 yıldır bu özel etkinliğin bir parçası olarak, sizlerle bir araya gelmekten onur duyuyoruz. Gazeteciler Cemiyeti dün olduğu gibi yarın da bu iş birliğini sürdürmeye devam edecektir. Basın özgürlüğünün ne kadar zorlu bir dönemden geçtiğini anlatmayacağım. Her şeye rağmen Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü mutlaka sağlanacaktır. Buna inancım tam. Öyle olmasa mesleğinde 50 yılını deviren usta gazetecilerin gözlerinde bu sevinci görebilir miydik? Bu özel günde burada olmak, bu kıvanca ortak olmak, genç gazetecilerin coşkusuna tanık olmak umudumuzu arttırmaktadır. Cumhuriyeti'n fabrika ayarlarına döneceğimize, demokrasinin ve insan haklarının, basın ve ifade özgürlüğünün geliştiği, özgür bir iletişim ortamına ulaşacağımıza inanıyoruz.

"BÖLGEDEKİ GAZETECİLERE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ, ANKARA'DAKİ TESİSLERİMİZİ DEPREMZEDE AİLELERE AÇTIK"

Maalesef bu yıl hepinizin bildiği gibi büyük bir depremle sarsıldık. Cemiyet olarak 6 Şubat'tan bu yana biz de elimizden geldiğince çalışmalarımızın odağına deprem bölgesini koyduk. Bölgedeki gazetecilere destek olmaya çalışıyoruz, Ankara'daki tesislerimizi depremzede ailelere açtık. Tüm kurumlar, tüm ülke elinden geleni yapmaya çalıştı. Depremin bir de dolaylı etkileri oldu. Depremzede öğrencilerin eğitim hayatının etkilenmemesi için önlemler alınması gerekirken, tüm üniversitelerde uzaktan eğitime geçme kararı alındı. Doğrudan depremden etkilenmeyen öğrenciler bile bu dolaylı sonuçtan maalesef olumsuz etkilendi. Üniversiteler çok önemli kültürel ve bilimsel paylaşım ortamlarıdır. Tam zamanlı uzaktan eğitim bu paylaşımı ortadan kaldırdığı gibi bilimsel üretimi de eğitimin niteliğini de düşürmektedir. Ne bu tür kapatma olayları ne pandemi ne deprem ne de demokrasi dışı uygulamalar hep birlikte umut beslememize engel olamayacaktır."

"GAZETECİLER CEMİYETİ BU OKULUN KURULUŞUNDA ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENMİŞTİ"

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Albülrezak Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ustalarımızı öğrencilerimizle tanıştırmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Burası Türkiye'de dört yıllık iletişim eğitimi veren ilk kurum. İki sene sonra 60'ıncı yılımızı dolduracağız. Başlangıcından bu yana bu etkinliği Gazeteciler Cemiyeti ile berber gerçekleştiriyoruz. Çünkü Gazeteciler Cemiyeti bu okulun kuruluşunda önemli bir misyon üstlenmişti, okulun bugünlere gelmesinde de her zaman destek gösterdi."

"Meslekte 50 Yıl Onur Plaketi" alan isimler şu şekilde:

Ali Üçtepe, Barbaros Öner, Bülent Coşkun Kartal, Cengiz Karakaşoğlu, Çetin Çiğdem, Demet Kayıran, Ender Yoldar, Ender Ertekin, Fatih Arslan, Fahri Tanır, Gürbüz Salman, Hüseyin Akça, Hüseyin Taşkın, İsmail Çoruh, İsmail Yücel Turan, Kandemir Alpan, Kahraman Kırcalı, Kadir Sabuncuoğlu, Mahmut Köse, Mazhar Eylem Şimşek, Mehmet Bülent Esmer, Mehmet Yaman, Nazif Arda, Nejat Toprak, Necdet Şimşek, Nurettin Şafak, Onur Hacı Bekir Sani, Sevim Babayiğit, Sermet İpekçioğlu, Sebahattin Alpdoğan, Taner Dedeoğlu, Talat Uzunyaylalı, Teoman Ergün, Turgut Koloğlugil, Yakup Söğüt, Yılmaz Çamdalı, Yusuf Turan, Zekai Durmuş.

Tören sonrası; Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde resepsiyon düzenlendi.